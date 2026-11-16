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ACALORADA DISCUSIÓN

TC: fuerte cruce entre Carinelli y el rionegrino Joaquín Ochoa: "Te vas a matar y vas a matar a uno"

El conflicto comenzó durante la clasificación del sábado, cuando una maniobra dejó al Toyota Camry del nativo de Viedma fuera de competencia. El enfrentamiento continuó este domingo en boxes, donde intercambiaron acusaciones y tuvieron que ser separados 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 15 de noviembre de 2026 a las 22:02
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Carinelli y Ochoa protagonizan una fuerte discusión en Río Cuarto

El Turismo Carretera tuvo un momento de tensión este domingo en el autódromo de Río Cuarto, cuando Augusto Carinelli y el rionegrino Joaquín Ochoa protagonizaron una fuerte discusión después de las series de la penúltima fecha del campeonato. El conflicto comenzó el sábado, durante la clasificación, cuando ambos pilotos tuvieron un incidente en pista que terminó con el Toyota Camry del oriundo de Viedma fuera de competencia.

La situación generó el enojo de Ochoa, quien se bajó de su auto, pateó la trompa dañada y le hizo gestos a Carinelli cuando pasó por el sector. Los comisarios deportivos responsabilizaron al chaqueño por ingresar de manera peligrosa a la pista y le retiraron todos sus tiempos de clasificación.

Sin embargo, el episodio no terminó ahí. Después de la tercera serie de este domingo, Ochoa fue a buscar a su rival para reclamarle por lo sucedido y cuestionarle su comportamiento ante la bandera amarilla. La discusión subió de tono y hasta intervino la madre del joven piloto, por lo que otras personas presentes en boxes tuvieron que separarlos. Entre ellas estuvo Omar "Gurí" Martínez, responsable del equipo de Carinelli.

En medio de la discusión, Carinelli le advirtió que debía ser más prudente y lanzó una fuerte frase dirigida a la madre de Ochoa. "Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente. Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo", expresó. Antes de irse, Ochoa le respondió: "Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuvo ni la dignidad de dejarme doblar"

 

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