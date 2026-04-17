Todo listo para la cuarta fecha del Turismo Carretera en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Luego de la victoria de Agustín Canapino, en Neuquén, ahora el TC regresa al circuito entrerriano para uno de los capítulos más esperados en el calendario.

Serán 57 los autos que se presentarán durante todo el fin de semana. Jonatán Castellano es el líder luego de agarrar la punta del torneo en la segunda fecha, disputada en Viedma, y pudo aguantarla en Neuquén. Ahora será el turno en Entre Ríos, donde el referente de Dodge ganó en dos oportunidades.

En la segunda posición se encuentra José Manuel Urcera. El piloto rionegrino está a 18,5 puntos del loberense y Facundo Chapur es el tercero a 21 pts.

Nicolás Moscardini, Julián Santero y Agustín Canapino, los tres ganadores en el inicio de la temporada, el mejor ubicado de ellos es Moscardini que está 14 en la tabla. Santero 17, y el campeón defensor escaló al puesto 23 luego del gran triunfo en Centenario.

EL neuquíno Juan Cruz Benvenutti dirá presente desde la partida. El oriundo de Villa la Angostura correrá con el Camaro del equipo Canning Motorsports. En la actualidad suma apenas 13.5 puntos, ubicando el puesto 46.

El sábado por la tarde estará la clasificación, posteriormente el domingo por la mañana serán las tres series, y por el mediodía, desde las 14 la gran final a 25 vueltas.

Cronograma oficial para fin de semana