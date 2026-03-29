El Autódromo de Centenario ya tiene todo listo para vivir una nueva fiesta del Turismo Carretera. Bajo un sol radiante y con un marco imponente de público, la tercera fecha se pondrá en marcha desde las 14, con una final pactada a 20 vueltas que promete emociones desde el arranque.

El dato más esperado ya es una realidad: quedaron confirmadas las primeras posiciones de largada y será Matías Rossi quien parta desde el lugar de privilegio. El piloto de Toyota fue el más rápido del sábado y, con un tiempo de 1m27s035, se adueñó de su 40ª pole position en la categoría, estirando aún más su condición de máximo poleman en la historia del TC.

Detrás del “Misil” se acomodan dos nombres de peso que buscarán arrebatarle el protagonismo desde la largada. Juan Bautista De Benedictis, con Ford Mustang, partirá desde la segunda posición tras quedar a 0s174, mientras que Christian Ledesma, con Chevrolet Camaro, completará la tercera colocación, listo para dar pelea.

Espectacular imagen de los autos del TC por la Avenida Argentina de Neuquén Capital.

Los ensayos y la clasificación del sábado fueron el preámbulo de lo que va a acontecer en la primera hora del domingo. Ya lo anticiparon los propios protagonistas que el calor será un factor fundamental para todos.

De todas maneras, y por antecedentes, mejor el sol y no el viento que en Centenario siempre suele ensuciar muchísimo la pista, un circuito que está totalmente cubierto de fanáticos.

Urcera, el último ganador

José Manuel Urcera con un Mustang fue el último en ganar una fecha neuquina. El representante rionegrino ilusionó en aquel comienzo del 2025, una temporada que con el paso de las fechas consagraría nuevamente al convocante Agustín Canapino.

Manu arriba ahora en el cuarto lugar transitorio de la sumatoria de puntos, una tabla que lidera el veterano de mil batallas, Jonatan Castellano (Dodge), pero escoltado a poco de distancia por Mauricio Lambiris (Ford Mustang).