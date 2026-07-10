El Turismo Carretera disputará este fin de semana la octava fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Posadas y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio a conocer los horarios para la competencia.

Respecto del cronograma que se dispuso para la carrera anterior en Rafaela, para la actividad de este sábado sábado 11 y domingo 12 habrá un cambio en cuanto a los cuartos clasificatorios. El grupo del cuarto cuarto será el primero en salir a pista a las 16.03 del sábado, seguido por el primer cuarto que verá la bandera verde a las 16:16. Luego será el turno del segundo que clasificará a las 16.29 y por último saldrá el tercer cuarto a las 16:42.

Castellano llega como líder del campeonato.

A su vez, se atrasó un poco las clasificaciones. Como así también, las Series y la Final se disputarán cinco minutos más tarde.

Sábado 11

11:05 1er Entrenamiento (Grupo B) 20 Min

11:30 1er Entrenamiento (Grupo A) 20 Min

13:20 2do Entrenamiento (Grupo B) 30 Min

13:55 2do Entrenamiento (Grupo A) 30 Min

16:03 Clasificación 4* Cuarto 8 Minutos

16:16 Clasificación 1* Cuarto 8 Minutos

16:29 Clasificación 2* Cuarto 8 Minutos

16:42 Clasificación 3* Cuarto 8 Minutos

Domingo 12

10:55 1ra. Serie 5 vueltas

11:20 2da. Serie a 5 vueltas

11:45 . 3ra. Serie a 5 vueltas

14:00 a 14:50 Final a 25 Vueltas o un máximo de 50 (Cincuenta) minutos