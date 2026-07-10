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Los fierros aceleran

TC: con pequeños cambios, se dio a conocer el cronograma para Posadas

El Turismo Carretera correrá este fin de semana la octava fecha de la temporada 2026 en el autódromo de la capital misionera. 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 13:14
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Se viene la octava fecha del TC en Posadas. Foto: ACTC

El Turismo Carretera disputará este fin de semana la octava fecha de la temporada 2026 en el autódromo de Posadas y la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) dio a conocer los horarios para la competencia.

Respecto del cronograma que se dispuso para la carrera anterior en Rafaela, para la actividad de este sábado sábado 11 y domingo 12 habrá un cambio en cuanto a los cuartos clasificatorios. El grupo del cuarto cuarto será el primero en salir a pista a las 16.03 del sábado, seguido por el primer cuarto que verá la bandera verde a las 16:16. Luego será el turno del segundo que clasificará a las 16.29 y por último saldrá el tercer cuarto a las 16:42.

Castellano llega como líder del campeonato.

A su vez, se atrasó un poco las clasificaciones. Como así también, las Series y la Final se disputarán cinco minutos más tarde.

Sábado 11

11:05  1er Entrenamiento     (Grupo B) 20 Min  

11:30  1er Entrenamiento     (Grupo A) 20 Min

13:20  2do Entrenamiento    (Grupo B) 30 Min 

13:55  2do Entrenamiento    (Grupo A) 30 Min    

16:03  Clasificación          4* Cuarto 8 Minutos

16:16  Clasificación          1* Cuarto 8 Minutos

16:29  Clasificación          2* Cuarto 8 Minutos

16:42  Clasificación          3* Cuarto 8 Minutos

Domingo 12

10:55  1ra. Serie 5 vueltas   

11:20   2da. Serie a 5 vueltas 

11:45 . 3ra.  Serie a  5 vueltas 

14:00 a 14:50 Final a 25 Vueltas o un máximo de 50 (Cincuenta) minutos

Aguirre ganó la última carrera disputada en Rafaela. Foto: ACTC

 

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