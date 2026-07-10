¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
DURA SANCIÓN

Excluyeron al neuquino Juan Cruz Benvenuti con multa millonaria y suspensión: qué pasó

El piloto de Villa La Angostura recibió un duro castigo tras la carrera que se disputó el fin de semana pasado en Termas de Río Hondo en Santiago del Estero.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 11:46
PUBLICIDAD
Sanción millonaria a Benvenuti y suspensión para su preparador.

El clasificador de la carrera final del TN (Turismo Nacional) Clase 3 que se disputó el pasado domingo 5 de julio en el circuito Internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero sufrió una modificación debido a que se confirmó la exclusión de la prueba de Juan Cruz Benvenuti al constatarse que la brida restrictora del motor del VW Vento no contaba con la arandela reglamentaria.

Si bien el piloto de Villa La Angostura había finalizado 21° (vigésimo primero) en la competencia final, debió ir a la revisión técnica posterior de la carrera luego del sorteo que se realiza entre los restantes participantes que no integraron las primeras tres posiciones; con dicha sanción, pierde además el punto que había marcado con el noveno puesto conseguido en la serie.

Sanción millonaria a Benvenuti y suspensión para su preparador.

A través de un comunicado,  la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC informó que a "Juan Manuel Garófalo, preparador del motor del auto de TN Clase 3 N° 96 perteneciente al piloto Juan Cruz Benvenutti, se lo sancionó con una multa de pesos 5.000.000 de pesos, por Infringir el ART. N° 7.6.2 del Reglamento Técnico de la Categoría (Faltó Arandela de Brida), y además fue suspendido como motorista (preparador) de la categoría TN Clase 2 y Clase 3, más la Prohibición de Ingresar a los Autódromos donde haya Competencias de la Mencionada Categoría hasta la finalización del Año 2026".

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD