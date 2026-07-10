El clasificador de la carrera final del TN (Turismo Nacional) Clase 3 que se disputó el pasado domingo 5 de julio en el circuito Internacional de Termas de Río Hondo en Santiago del Estero sufrió una modificación debido a que se confirmó la exclusión de la prueba de Juan Cruz Benvenuti al constatarse que la brida restrictora del motor del VW Vento no contaba con la arandela reglamentaria.

Si bien el piloto de Villa La Angostura había finalizado 21° (vigésimo primero) en la competencia final, debió ir a la revisión técnica posterior de la carrera luego del sorteo que se realiza entre los restantes participantes que no integraron las primeras tres posiciones; con dicha sanción, pierde además el punto que había marcado con el noveno puesto conseguido en la serie.

Sanción millonaria a Benvenuti y suspensión para su preparador.

A través de un comunicado, la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC informó que a "Juan Manuel Garófalo, preparador del motor del auto de TN Clase 3 N° 96 perteneciente al piloto Juan Cruz Benvenutti, se lo sancionó con una multa de pesos 5.000.000 de pesos, por Infringir el ART. N° 7.6.2 del Reglamento Técnico de la Categoría (Faltó Arandela de Brida), y además fue suspendido como motorista (preparador) de la categoría TN Clase 2 y Clase 3, más la Prohibición de Ingresar a los Autódromos donde haya Competencias de la Mencionada Categoría hasta la finalización del Año 2026".