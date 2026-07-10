Andacollo avanza con su Centro Deportivo y Comunitario: la obra ya superó el 58% de ejecución

Avanza la construcción del Centro Deportivo y Comunitario (CDC) en la localidad de Andacollo, una obra estratégica para el desarrollo deportivo y cultural de la localidad. El ministerio de Infraestructura informó que el nuevo espacio ya superó el 58 por ciento de ejecución y su finalización está prevista para finales de este año.

Con una superficie total de 1.332 metros cuadrados y capacidad para 400 personas, el CDC está diseñado para albergar tanto actividades deportivas de competencia como eventos culturales y encuentros comunitarios. Su desarrollo contempla criterios clave como la orientación solar, la protección frente a los fuertes vientos característicos de la zona y el desnivel natural del terreno. La obra demandará una inversión de 4.854 millones de pesos.

El espacio tendrá 1.332 metros cuadrados y permitirá desarrollar actividades deportivas, culturales y encuentros comunitarios.

Actualmente, los trabajos se enfocan en el exterior del CDC con el pergolado y las veredas perimetrales. Además, se continúa con el sistema de climatización y la carpeta de contrapiso.

El nuevo edificio se emplaza en el sector norte del ejido urbano, con acceso desde la ruta provincial Nº 43, en la intersección de las calles Los Andes y Butalón, dentro de una manzana institucional que se encuentra en proceso de consolidación y que ya cuenta con equipamientos deportivos existentes.

El CDC contará en planta baja con un hall de acceso, un salón de usos múltiples, un salón flexible, cocina, sanitarios -incluyendo uno adaptado para personas con discapacidad-, sala de máquinas y espacios semicubiertos. En la planta alta se ubicarán la administración y la sala de tanques, mientras que el entrepiso estará destinado a instalaciones técnicas.

El nuevo edificio contará con espacios deportivos, culturales y comunitarios adaptados para 400 personas de la localidad.

El proyecto también incluye amplios espacios exteriores como portal de acceso, playón, estacionamiento, sectores de rampas y escaleras, áreas parquizadas, juegos, mástil y pérgolas, integrándose de manera estratégica con el entorno y los equipamientos existentes.

La obra representa una inversión clave para potenciar el desarrollo social, deportivo y cultural de Andacollo, generando un espacio moderno, accesible y adaptado a las necesidades de la comunidad. Es una de las ocho de similares características que está ejecutando actualmente el gobierno provincial en Guañacos, Huinganco, Las Coloradas, Moquehue, Villa del Nahueve, Coyuco-Cochico y Senillosa.