El cincosaltense Benjamín Antón a bordo de un Ford Mustang fue el ganador de la primera fecha de la Copa de Plata 2026 del TC Pista quien se impuso en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis capital luego de aprovechar el percance a cuatro vueltas de la bandera a cuadros de Bautista Damiani (Chevrolet Camaro), que había sido el gran dominador de la final.

El rionegrino, que también había estado en el lugar justo y en el momento indicado en la primera serie, consiguió su segunda victoria en 11 carreras en la categoría. Su primer triunfo había sido con el Fadel Racing de Mariano Werner en Termas de Río Hondo 2026. En este caso el festejo tuvo un condimento especial, ya que fue en el estreno de su propio equipo, que tiene como responsable a Franco García y como asesor técnico a Carlos Caunedo.

Damiani largó desde la “pole position” en el circuito puntano de 4.500 metros y dominó sin problemas a la vista hasta la decimosexta vuelta. "La vibración que había aparecido en la serie en el tren trasero se acentuó en la final y no me entraban los cambios descendentes”, explicó el piloto del Canning Motorsports en Campeones por AM590 Continental sobre el momento en el que perdió el liderazgo.

El testimonio de Antón luego de la victoria en San Luis

Pese al inconveniente, Damiani atacó a Antón en las últimas 4 vueltas en su intento por recuperar la punta. No obstante, el piloto de Cinco Saltos resistió la embestida sin fallar y se convirtió en el tercer piloto que repite triunfo en 2026 (los otros dos son Damiani y Santiago Biagi). Además, ascendió al segundo puesto en la Copa de Plata, a 20 puntos del líder de Damiani, que logró su sexto podio del año.

Thomas Pozner (Ford Mustang) cerró un gran fin de semana (llegó a sólo 0s685 del ganador) y consiguió su segundo “top 3” de la temporada 2026 (también había sido tercero en el “Oscar Cabalén”). El piloto del Moriatis Competición quedó cuarto en el “play-off”, por detrás de Santiago Biagi (Dodge Challenger), que llegó noveno en San Luis.

La próxima fecha del TC Pista se llevará a cabo el 3 y 4 de octubre en el autódromo de San Nicolás, provincia de Buenos Aires, junto al Turismo Carretera y la Fórmula 2 Argentina.

Clasificación Final del TC Pista