Benjamín Ochoa regresa a Catalán Magni y cambia a Ford Mustang

A poco que termine la etapa regular e inicie la Copa de Oro del TC Pista 2026, el rionegrino Benjamín Ochoa dejó el SAP Team. El oriundo de Viedma dejará el Dodge Challenger y volverá al equipo de Catalán Magni, donde piloteará un Ford Mustang.

Ochoa marcha actualmente séptimo en el campeonato, tiene 237 puntos, ubicándose a 60,5 del líder Bautista Damiani y 46 por encima del último ingresante al playoff, Juan Sebastián Gallo.

A principio de año, el piloto de 20 años dejó el Catalán Magni Motorsport, equipo con el cual debutó y transitó gran parte de su carrera deportiva. Con el SAP disputó una temporada en TC Pista Pick UP, con dos victorias y mucho protagonismo en el campeonato, previo a estas ocho jornadas en la «telonera» del TC.

El rionegrino se manifestó en sus cuentas de redes sociales, posteando que "volvemos a vestirnos de rojo, volvemos al @catalanmagniok y de la mano de un Ford Mustang



Vamos por nuevos objetivos para esta mitad de campeonato y con la mente clara en la pelea. Gracias a cada uno de los que me apoyaron en esta decisión, por sobre todo a mi familia, amigos y sponsors. Gracias a la familia Catalan Magni por abrirme las puertas nuevamente".