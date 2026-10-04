La Copa de Plata 2026 de TC Pista no empezó bien para Eugenio Provens (Dodge Challenger), que abandonó en la final de San Luis y quedó décimo en la tabla de posiciones del “play-off”. Pero el cordobés tuvo rápida revancha, ya que en la segunda fecha del mini torneo, que se está disputando en el autódromo de San Nicolás, dominó la clasificación y logró su primera “pole position” en 12 participaciones en la categoría.

El piloto del Galarza Racing, que ya tiene la victoria que exige el reglamento para ser campeón (ganó en Concepción del Uruguay), cronometró una vuelta de 1m27s718 al circuito “Juan María Traverso” de 3.959 metros y aventajó por sólo 0s020 a Bautista Damiani (Chevrolet Camaro), el líder de la Copa de Plata.

En tanto, el representante de Cinco Saltos Benjamín Antón a bordo de un Ford Mustang, segundo en el campeonato a 20 puntos del líder Damiani y último ganador del TCP, clasificó 15º entre 19 pilotos, a 1s513.

Detrás de Provens y Damiani se ubicaron los dos pilotos del Moriatis Competición: Thomas Pozner (Ford Mustang) y Gabriel Gandulia (Ford Mustang), que quedaron a 0s145 y 0s393, respectivamente, del mejor tiempo.

El otro rionegrino que tiene la divisional, el oriundo de Viedama, Benjamín Ochoa (Ford Mustang), el “poleman” del TC Pista bajo la nieve en San Luis, completó el “top 5” a 0s527.

Las series en el trazado bonaerense se disputarán el domingo. La primera batería se largará a las 10.05, con Eugenio Provens (Dodge Challenger) y Thomas Pozner (Ford Mustang) en la primera fila. El segundo parcial, en tanto, comenzará a las 10.30, con Bautista Damiani (Chevrolet Camaro) y Gabriel Gandulia (Ford Mustang) partiendo en las mejores posiciones.