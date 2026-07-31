El Desafío de las Estrellas comenzará este viernes con el sorteo que definirá la grilla de partida, correspondiente a la 9ª fecha del Turismo Carretera (TC) en en el autódromo El Villicum de San Juan capital..

Originalmente la ceremonia iba a realizarse, como de costumbre, en el Estadio Aldo Cantoni a las 21, pero el gobierno provincial decretó 3 días de luto por un trágico accidente de helicóptero que acabó con la vida de siete personas entre funcionarios públicos, tripulantes y personal de los bomberos. Es por eso que la ceremonia se reprogramó para las 19 dentro del predio que alberga al circuito. Se podrá seguir a través de DeporTV, MotorPlay y en ATC Argentina el canal oficial de YouTube de la categoría..

La actividad en el trazado cuyano estará acompañada por el TN APAT y la disputa de la séptima fecha del campeonato, lo que supondrá doble competencia para muchos de los pilotos del TC y la Clase 3.

El TC encarará la su antepenúltima fecha del tramo regular del campeonato 2026, el cual lidera el nativo de Lobería Jonathan "Pinchito" Castellano con el Dodge Challenger, con 232,50 puntos. En el TC Pista, la telonera, el que encabeza la tabla es el oriundo de 9 de Julio, Bautista Damiani con Ford Mustang, con 297,50 unidades.

En el TN APAT ( Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo), que disputará la séptima prueba del año, el arrecifeño Agustín Canapino con Chevrolet Cruze y el mendocino Tomás Vitar con Nissan March comandan los campeonatos de la Clase 3 y Clase 2, respectivamente.

Los regionales que estarán presentes en Villicún

El rionegrino José Manuel Urcera, también cambió de marca en y estará de estreno este fin de semana de un flamante Honda Civic de nueva generación en la Clase 3 del TN, al tiempo que también estará en el TC, buscando su primer gran resultado como piloto oficial de Mercedes Benz.

Los otros pilotos que tendrán doble actividad entre TC y TN, serán: Julián Santero, Jorge Barrio, Ricardo Risatti, Jonathan Castellano, Facundo Chapur, Facundo Ardusso, Agustín Canapino, Jeremías Olmedo y Mauricio Lambiris.

El ríonegrino José Manuel Urcera disputará la segunda mitad del Campeonato 2026 con un Honda Civic construido por GR Competición

Además de "Manu", en la Clase 3 del TN también tomará parte el marplatense radicado en Villa La Angostura, Juan Cruz Bevenuti, en lo que será su tercera presentación con el VW Vento GLI del Canning Motorsport.

En el TC Pista, en tanto, los representantes de la región que estarán presentes en San Juan serán Joaquín Ochoa de Viedma con Dodge Challenger, el representante de Cinco Saltos, Benjamín Antón con Ford Mustang y el menor de los hermanos Ochoa, también de la capital rionegrina, Este último cambió de equipo y marca, dejando el SAP Team y volviendo al Catalán Magni Sport, cambiando el Challenger por un Mustang.

Cronograma TC y TC Pista

Sábado 1

Primer entrenamiento: de 11.05 a 12.55.

Segundo entrenamiento: de 14.10 a 14:.55.

Domingo 2

Final TC Pista: de 11.35 a 12.15 (20 vueltas o 40 minutos).

Final TC: de 12:50 a 14:50 (66 vueltas o 120 minutos de duración).

TN Apat

Viernes

Primer entrenamiento Clase 2: de 10 a 11:05.

Primer entrenamiento Clase 3: de 11:10 a 12:15.

Segundo entrenamiento Clase 2: de 12:45 a 13:50.

Segundo entrenamiento Clase 3: de 13:55 a 15:00.

Clasificación Clase 2: de 15:30 a 16:10.

Clasificación Clase 3: de 16:30 a 17:10.

Sábado

Series Clase 3: 15:10 / 15:35 / 16:00.

Series Clase 2: 17:10 / 17:35 / 18:00.

Domingo

Final Clase 2: de 9:05 a 9:40 (15 vueltas o 35 minutos).

Final Clase 3: de 9:55 a 10:35 (18 vueltas o 40 minutos).