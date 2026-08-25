El Turismo Carretera llevó a cabo el fin de semana pasado, la décima fecha de la temporada en el marco del cierre de la Etapa Regular en el autódromo Ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos.

El bonaerense Juan Martín Trucco obtuvo la victoria al mando de su Dodge Challenger, escoltado por Nicolás Bonelli y Marco Dianda. El detalle tras la carrera: ninguno de los tres pilotos que conforman el podio ingresó a la Copa de Oro 2026 y deberán sumar para entrer con el sistema de los tres de último minuto.

La especialidad ya cuenta con sus 12 protagonistas que pelerán por el título en lo que resta de la temporada con Jonatan Castellano como líder de la tabla aunque aún no tiene la victoria que se necesita para ser campeón, entre los que se encuentra el rionegrino de San Antonio Oeste, José Manuel "Manu" Urcera, que afrontafrá esta parte final del certamen con su Mercedes Benz.

La Copa de Oro arrancará el próximo 13 de séptiembre en el autódromo de San Juan. El oriundo de Lobería Jonatan Castellano (Dodge Challenger) arranca el “minitorneo” en lo más alto de la tabla de posiciones ya que se adjudicó la Etapa Regular, ostenta 15 puntos, pero aún debe la victoria si quiere ser un aspirante real para ser campeón. Considerando que por cada victoria en la ER se otorgan 8 puntos en el “minitorneo”, los escoltas son Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), Mariano Werner (Ford Mustang), Facundo Chapur (Torino), Otto Fritzler (Mercedes-Benz)

Hubo un total de 6 ganadores que se quedaron afuera de la Copa. Ellos son: Nicolás Moscardini (Ford Mustang), Julián Santero (BMW), Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro), Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), Tobías Martínez (Chevrolet Camaro) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger). Por primera vez hay 13 clasificados a la Copa de Oro porque Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) obtuvo su plaza al adjudicarse el Torneo de Carreras Especiales.

Los “3 de último minuto”

De la primera a la cuarta fecha de la Copa estarán en juego los últimos 3 cupos para ingresar a la definición en la última fecha. El sistema se denomina “3 de último minuto” y se instauró a partir del 2014. Esto quiere decir que los mejores clasificados en la tabla general, por fuera de la Copa, ingresarán a la disputa por el título en la última fecha. Por lo tanto, será la primera vez que habrá 16 aspirantes al título en el GP Coronación.

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro), 13° en la tabla general del campeonato con 190,5 puntos.

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger), a 5,5 de Aguirre.

Marco Dianda (Dodge Challenger), a 5,5 de Rossi.