En la previa del Gran Premio de Estados Unidos, Jeremy Clarkson lanzó un comentario contra el piloto argentino Franco Colapinto, tras la penalización que recibió en el Gran Premio de Estados Unidos. La escudería francesa se despegó de sus declaraciones y ratificó su apoyo al representante nacional.

La Fórmula 1 quedó envuelta en una nueva polémica luego de que el periodista y presentador británico Jeremy Clarkson realizara un comentario contra Franco Colapinto y la Argentina, en medio de la sanción de 10 puestos que recibió el piloto de Alpine en Austin, donde largará 21.

“Franco tiene una gran penalización por ser argentino, probablemente. Bueno, yo le pondría una por eso”, expresó el británico, entre risas de su compañero.La controversia tomó mayor dimensión porque Clarkson había sido invitado por Alpine al Gran Premio de Estados Unidos y había compartido imágenes junto a Flavio Briatore, una de las principales figuras de la estructura francesa.

Desde Alpine, salieron a responder, sosteniendo que los dichos no reflejan la postura institucional y afirmaron el compromiso con el piloto argentino.“Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto. Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”, señaló un portavoz de la escudería.

La relación de Jeremy Clarkson con la Argentina ya había quedado marcada por un episodio ocurrido en 2014, cuando el británico viajó a Tierra del Fuego para grabar un especial del programa Top Gear, de la BBC. Durante aquella visita, la patente de un Porsche que conducía (H982 FKL) fue interpretada por numerosos argentinos como una alusión a la Guerra de Malvinas, por la combinación del año 1982 y las letras asociadas a la denominación inglesa de las islas.

La sanción que lo deja en el fondo a Franco Colapinto

la penalización que recibió el piloto argentino responde a una cuestión reglamentaria y técnica. Deberá retroceder diez posiciones en la grilla por la utilización de un componente adicional de la unidad electrónica de control, por encima de la cantidad permitida durante la temporada.

La sanción condicionó su posición de largada en Austin y se convirtió en el punto de partida de una controversia que rápidamente trascendió el ámbito deportivo.