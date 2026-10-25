El uruguayo Mauricio Lambiris a bordo de un Ford Mustang ganó la clasificación del “Gran Premio AFA”, correspondiente a la 13ª fecha del Turismo Carretera en el autódromo Juan Manuel Fangio de la ciudad santafesina de Rosario.

El piloto de Montevideo marcó un tiempo de 1 minuto 35 segundos 92 milésimas y selló su primera pole position de la temporada, cortando una sequía de cuatro años sin imponerse en una tanda cronometrada. Superó a Matías Rossi (Toyota Camry), por 192 milésimas, y a Otto Fritzler (Mercedes-Benz), que cerraron el top3 en la tanda cronometrada., en el marco de la tercera fecha de la Copa de Oro.

Lambiris se llevó su cuarta pole position en la “máxima”. La última vez que se había impuesto en una tanda cronometrada fue el 12 de febrero de 2022 en Viedma. Es decir, pasaron un total de 72 competencias para que vuelva a imponerse en una tanda cronometrada.

En tanto, el rionegrino de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera con Mercedes-Benz obtuvo el noveno lugar a 697 milésimas del piloto extranjero, por lo que estará largando en segunda fila por el lado de afuera en su serie.

Rossi lideró un entrenamiento y quedó a 0s192 de la pole position. Foto: ACTC

Mariano Werner (Ford Mustang) terminó 17° a 943 milésimas del poleman. Vale recordar que es el auto más pesado del parque ya que acumula 35 kilos de lastre por sus victorias en Termas de Río Hondo y San Luis. Mientras que Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), último campeón de la categoría, llegó 15° 883 milésimas de Lambiris. Por su parte, Facundo Chapur, que llegó esta cita en la punta de la Copa de Oro, clasificó en la 20° posición a 1 segundo 20 milésimas del poleman.

Como quedaron las series

La clasificación definió el ordenamiento de las selectivas que se disputarán el domingo a partir de las 10.55. En la primera batería tendrá en primera fila a Mauricio Lambiris (Ford Mustang) y Marco Dianda (Dodge Challenger). En tanto, la segunda tendrá a Matías Rossi (Toyota Camry) y Julián Santero (BMW) liderando el pelotón. Mientras que la tercera contará con Otto Fritzler (Mercedes-Benz) y Diego Azar (Mercedes-Benz), respectivamente.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Rosario

Domingo 25 de octubre



10.00 a 15.00 – por Canal 9 y Motorplay.

Cronograma – TC y TC Pista – Rosario

Domingo 25 de octubre



10.05 a 10.15 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)



10.30 a 10.40 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)

10.55 a 11.05 – 1ª Serie TC (5 vueltas)



11.20 a 11.30 – 2ª Serie TC (5 vueltas)



11.45 a 11.55 – 3ª Serie TC (5 vueltas)

12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)



14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)