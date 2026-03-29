El Team Outdoor de San Martín de los Andes ganó la Vulcania Adventure Race 2026, una exigente prueba internacional desarrollada en la zona de Curacautín, Chile. El equipo vencedor, integrado por Facundo Romera, Facundo Herrera, Tania Días y Martín Sabio, logró liderar la clasificación tras imponerse frente a competidores de élite de toda Sudamérica en esta modalidad de expedición.

La travesía abarcó un trayecto de entre 450 y 500 kilómetros por el "Cordón de Fuego" de los andes chilenos, donde los participantes combinaron técnicas de orientación, mountain bike, kayak y trekking.

A lo largo de los seis días de carrera, el conjunto neuquino enfrentó un clima cambiante con temperaturas de entre 0°C y 30°C, moviéndose de forma autónoma sin apoyo externo en un entorno de volcanes, lagos de montaña y bosques de araucarias.

Al ser una fecha clasificatoria para el circuito Adventure Racing World Series (AWRS), este triunfo le otorgó al equipo de la ciudad cordillerana neuquina el pase directo al Mundial de Francia 2026. De esta manera, los deportistas sanmartinenses representarán a la región en la máxima cita internacional de las carreras de aventura, tras haber superado con éxito una de las rutas más salvajes y complejas de la cordillera.