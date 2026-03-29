Toda la incertidumbre previa por lo extradeportivo alrededor de La Visera, Cipolletti la espantó con una solvente presentación futbolística que lo llevó a golear 3 a 0 a San Martín de Mendoza por la 2ª fecha de la zona 3 en el Federal A.

El choque de hinchadas de la semana pasada por las calles de la ciudad, cargó de efectivos a un operativo policial numeroso y sólo la facción conocida como La 69 ocupó tablones. En la popular que habita el grupo conocido como “Los Innombrables” no estuvo presente y los hinchas gozaron de una soleada tarde con una esperada victoria.

La 69 ocupó la tribuna que da espaldas a Kleppe, aunque por disposición policial sin bombos ni banderas.

Con buenas actuaciones de la dupla de ataque compuesta por Federico Acevedo y Nicolás Peralta, el conjunto que ahora dirige Fabián Enriquez se impuso con autoridad y sin sobresaltos al rival mendocino.

Federico Acevedo, el 9 de Cipo, abrió la cuenta a los 23 minutos y Martín Peralta lo terminó de definir previo al descanso del entretiempo, en el minuto de adición.

A la vuelta de vestuarios, San Martín apeló a algunas modificaciones, pero el rumbo del partido ya estaba sentenciado con un Miguel Almirón inspiradísimo por la banda derecha de los cipoleños.

Brandon Obregón le puso cifras definitivas a la tarde sobre 21 del complemento de un duelo en el que la única pálida para el dueño de casa fue la lesión muscular de Lucero en el arranque del compromiso.

Formaciones

Cipo: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Víctor Manchafico, Yago Piro, Nehuén García; Andrés Almirón, Marcos Pérez, Gonzalo Lucero; Brandon Obregón; Nicolás Peralta y Federico Acevedo. DT: Fabián Enríquez

San Martín: Leonardo Rodríguez; Valentín Mercado, Nahuel Bernabé y Juan Almeida; Franco Rodríguez, Emanuel Décimo, Agustín Ferro; Juan Mazzolo, Ricardo Dichiara y Rafael Ferro. DT: Christian Corrales

El repaso de la fecha

La jornada oficial de la zona 3 había comenzado el sábado con el empate de Deportivo Rincón en cancha de FADEP 2 a 2 con un hombre menos por la expulsión de Rodrigo Herrera.

En San Luis, Juventud Unida Universitario derrotó al próximo rival de Cipo, Huracán Las Heras, 2 a 0 y en Córdoba fue empate sin goles entre Argentino de Monte Maíz y Costa Brava de La Pampa.

Para el fin de semana de pascuas, los neuquinos se cruzarán con Argentino en la ciudad petrolera, mientras que el Albinegro visitará a Huracán en Mendoza.