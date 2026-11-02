Las diferencias entre Erik ten Hag y Cristiano Ronaldo volvieron a quedar en evidencia. El entrenador neerlandés, que compartió vestuario con el delantero portugués durante su etapa en el Manchester United, realizó nuevas declaraciones sobre aquella convivencia y lanzó una comparación que no pasó inadvertida: destacó especialmente la actitud de Lionel Messi y cuestionó la contribución de CR7 al funcionamiento de sus equipos.

En una entrevista con ESPN, el técnico explicó cuál era, desde su perspectiva, el principal inconveniente que tenía con el exjugador del Real Madrid. "Cada equipo debe recibir a su estrella, pero la estrella debe trabajar para el equipo. Y ese era el problema que tenía Ronaldo", sostuvo. Además, recordó que sus compañeros admiraban al portugués y estaban dispuestos a trabajar para él, aunque consideraba que esa entrega debía ser correspondida.

Aunque no desconoció la enorme trayectoria del delantero, Ten Hag fue contundente al evaluar su rendimiento colectivo. "Es un jugador extraordinario, de los mejores de la historia", reconoció antes de lanzar una de sus frases más fuertes: "Desde hace siete u ocho años que ya no es capaz de colaborar para el equipo. Desde la Juventus, se terminó". Una afirmación que reavivó el debate sobre el papel de Cristiano dentro de un equipo.

El neerlandés también recordó que, cuando llegó al Manchester United, intentó explicarle al futbolista qué necesitaba de él para recuperar su mejor versión. Sin embargo, aseguró que no encontraba la respuesta esperada. "Ya no puede mantener el nivel", afirmó, y cuestionó su preparación física, al considerar que no lograba exigirse al máximo durante los entrenamientos ni sostener la intensidad necesaria para competir en la élite.

En ese sentido, Ten Hag explicó que sus decisiones no respondían a una cuestión personal, sino a una necesidad futbolística. "Hice todo lo posible para que cambiara su actitud, pero dependía de él hacer ese esfuerzo o no. Y si no lo hacía, tenía que tomar decisiones por el bien del equipo", manifestó sobre las suplencias y los conflictos que terminaron marcando aquella etapa.

Pero el momento más llamativo llegó cuando apareció el nombre de Lionel Messi. El entrenador utilizó al capitán argentino como referencia para explicar qué espera de una figura dentro de un plantel, incluso cuando todos sus compañeros trabajan para potenciar sus condiciones futbolísticas.

Ten Hag llenó de flores a Messi

"Nadie está por encima de un club o país, ni siquiera Messi", expresó. Luego profundizó sobre las razones por las que considera extraordinaria la influencia del rosarino: "Todos trabajaban para él, pero él también les daba muchísimo a cambio". De esta manera, destacó el compromiso colectivo que, según su mirada, caracterizó al seleccionado argentino.

Así, Erik ten Hag volvió a dejar en claro que su relación con Cristiano Ronaldo terminó marcada por profundas diferencias futbolísticas y personales. Mientras reconoció la dimensión histórica del portugués, puso a Messi como ejemplo de liderazgo y reciprocidad. Una comparación que inevitablemente vuelve a enfrentar a dos de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.