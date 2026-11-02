Tras lo que fue el triunfo por 1-0 ante River en el Superclásico, Boca tiene una noticia alentadora de cara a lo que viene: Tomás Aranda volverá a trabajar a la par del plantel. El juvenil, que se recupera de una fractura de peroné derecho, va a sumarse al grupo durante el entrenamiento de este lunes para comenzar la última etapa de su recuperación. Rodolfo Arruabarrena se mostró optimista y espera contarlo para la parte final de 2026.

El pasado 26 de agosto se conoció que Aranda sufrió la fractura durante un entrenamiento y que debía operarse. Luego de la intervención quirúrgica del día siguiente, su regreso se estimaba recién en enero de 2027, pero su evolución permitió acelerar los plazos. Ahora, el objetivo es que pueda sumar ritmo para dejar definitivamente atrás la lesión y apuntar un regreso a las canchas antes de tiempo.

La expectativa del cuerpo técnico de Boca es, dependiendo de su respuesta en las prácticas con el resto del plantel, sumar a Aranda a la convocatoria para la semifinal de la Copa Argentina ante Banfield, prevista para el 14 de noviembre. En este semestre fueron apenas diez los partidos que Tomi pudo disputar antes de su lesión, en los que no marcó pero dio una asistencia. Más allá de la estadística, tanto el DT como sus compañeros lo consideran una pieza importante en el equipo y su retorno sería una adición de peso para los duelos definitivos que el Xeneize afrontará en este tramo final.

Qué dijo Arruabarrena

La novedad del retorno de Aranda fue anticipada por el Vasco en la conferencia de prensa posterior a la victoria ante el River. “Va por buen camino, el proceso de recuperación ha sido bueno y quizás mañana o pasado pueda estar con el grupo. Deberé hablar con el jugador y los médicos”, explicó el entrenador. Desde hoy en adelante, el volante tendrá varios días para ponerse a punto y completar el ansiado retorno.