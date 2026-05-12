Tenis: Batacazo de Thiago Tirante en Roma

Thiago Tirante continúa sumando éxitos en un año de crecimiento en el circuito. Este lunes, el argentino avanzó a octavos de final del Masters 1000 de Roma con batacazo al superar el número 12 del mundo, la estrella italiana Flavio Cobolli.

El argentino, 69° del ranking mundial, despachó al local por 6-3 y 6-4 en una hora y media de juego en la que sacó rédito de su saque (85 por ciento de puntos ganados con su primer servicio), su menor cantidad de errores no forzados y sus winners. El triunfo le permitió instalarse por primera vez en octavos de un Masters 1000 y asegurarse ascender al puesto 54 del escalafón.

Ahora, al platense se le viene otra gran desafío: se medirá este martes con el ruso exnúmero 1 del mundo Daniil Medvedev, hoy ubicado en el puesto 9, y verdugo en la jornada del español Pablo Llamas Ruiz (139) por 3-6, 6-4 y 6-2 en dos horas y nueve minutos en cancha.

Tirante, de 25 años, empezó 2026 fuera de los 100 mejores del mundo pero comenzó a escalar tras jugar la Copa Davis en febrero: hizo cuartos en el ATP 500 de Río de Janeiro, semifinales en Houston y en los Masters 1000 llegó a segunda ronda en Miami y tercera en Madrid.