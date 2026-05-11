La Selección Argentina presentó la prelista para el Mundial 2026, que cuenta con 55 nombres, de los cuales el entrenador Lionel Scaloni deberá elegir a 26 para anunciar oficialmente los que viajarán a la Copa del Mundo. La fecha límite para dar la citación definitiva es el 30 de mayo y, en caso de alguna lesión previa al torneo, el futbolista en cuestión deberá ser reemplazado por uno de los que se publicó este lunes.

Si bien es una preselección y la mayoría se quedará fuera del Mundial, en la nómina aparecen varias sorpresas, es decir, jugadores que evidentemente el cuerpo técnico tiene en el radar para una posible convocatoria, pero nunca había llamado antes. Entre los seis arqueros, se cuela Santiago Beltrán de River Plate, pero sería como sexto golero, detrás de "Dibu" Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso (que son los tres que se perfilan para ir), Walter Benítez y Facundo Cambeses. A diferencia del juvenil del Millonario, los demás ya han sido parte de la Albiceleste.

A su vez, como opciones en el lateral derecho, puesto en el que todo indica que el santafesino llevará a Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, quien se desgarró el domingo pasado y tiene como mínimo 21 días de recuperación, también surgen Agustín Giay, Kevin Mac Allister y Nicolás Capaldo.

Los nombres sorpresivos que completan la prelista de la defensa son Lautaro Di Lollo, hoy afianzado en Boca pese a los dos penales que cometió frente a Huracán, y Zaid Romero, que se desempeña en Getafe. Lo llamativo es que no está Tomás Palacios, de Estudiantes de La Plata que había sido citado en la última fecha FIFA ni tampoco el cordobés Mariano Troilo.

De mitad de cancha hacia delante también aparecen jugadores que no se sabía que eran seguidos por el técnico campeón del mundo en Qatar, como Milton Delgado y Tomás Aranda, ambos titulares en el Xeneize. Los dos tienen pasado en selecciones juveniles y de Aranda manifestó que "es un jugador muy interesante y una linda aparición", lo elogió el nacido en Pujato.

Además, el DT también incluyó a futbolistas que fueron parte de su ciclo, pero en el último tiempo habían perdido bastante terreno, como Guido Rodríguez, campeón en Qatar, Nicolás Domínguez, Aníbal Moreno y Emiliano Buendía. También incluyó a Alejandro Garnacho, quien no es convocado desde septiembre de 2024, Claudio Echeverri y Gianluca Prestiani, que si va al Mundial no podrá estar en los dos primeros partidos por la sanción por agresión verbal y racista con el brasileño Vinicuis en un partido Benfica-Real Madrid por la Champions League.

Entre las ausencias más llamativas aparecen los nombres de Paulo Dybala, Ángel Correa y Valentín Castellanos, que han sido parte del proceso, pero ahora Scaloni optó por incluir en la prelista a otros jugadores como Mateo Pellegrino, que atraviesa un buen presente en Parma pero nunca había sido citado, y a Matías Soulé, quien sí había sido parte de alguna convocatoria, pero nunca debutó.

Más allá de los nombres que aparecen acá, lo cierto es que Scaloni tiene pocos puestos en duda: debe definir al tercer arquero, lugar que se disputan Juan Musso y Walter Benítez. Hoy, el arquero del Atlético de Madrid le saca ventaja al del Crystal Palace. También resta saber el lateral izquierdo suplente de Nicolás Tagliafico. Marcos Acuña (River) y Gabriel Rojas (Racing) son los que pelean. Más atrás está el Colo Barco, actualmente volante pero con pasado como número 3.

En caso de que se cite a un cuarto marcador central, los que pican en punta son Marcos Senesi (Bournemouth) o Facundo Medina (Olympique de Marsella), aunque no hay que descartar que el DT priorice otra posición. En tanto, para el último lugar asoma Giovani Lo Celso, una constante en el ciclo de Scaloni aunque dependerá mucho de cómo esté físicamente el volante de Betis. Otras opciones que emergen como opción son Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Franco Mastantuono (Real Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica) o Máximo Perrone (Como).

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella JUAN MUSSO - Atlético de Madrid WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC FACUNDO CAMBESES - Racing Club SANTIAGO BELTRAN - River Plate AGUSTÍN GIAY - Palmeiras GONZALO MONTIEL - River Plate NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate MARCOS SENESI - Bournemounth LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica GERMÁN PEZZELLA - River Plate LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors ZAID ROMERO - Getafe CF FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella MARCOS ACUÑA - River Plate NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon GABRIEL ROJAS - Racing Club MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907 LEANDRO PAREDES - Boca Juniors GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF ANÍBAL MORENO - River Plate MILTON DELGADO - Boca Juniors ALAN VARELA - FC Porto EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest EMILIANO BUENDIA - Aston Villa VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo LIONEL MESSI - Inter de Miami NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907 FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid TOMÁS ARANDA - Boca Juniors NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid MATÍAS SOULÉ - AS Roma CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica SANTIAGO CASTRO - Bologna FC LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio