El Real Madrid sumará a una de las máximas leyendas del deporte mundial a sus filas dirigenciales. Rafael Nadal fue nombrado como nuevo integrante de la Junta Directiva del club español, una decisión impulsada por Florentino Pérez que marca un nuevo capítulo en la relación entre el histórico tenista y la institución de la capital española.

La noticia fue anunciada este miércoles 4 de noviembre a través de un comunicado oficial del Merengue. El ex número uno del mundo y ganador de 22 títulos de Grand Slam recibió la propuesta para incorporarse al órgano de conducción del club, aunque su designación todavía deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios.

Nadal, reconocido madridista y socio de honor de la institución, no tardó en expresar su entusiasmo por este nuevo desafío. A través de sus redes sociales, agradeció la confianza de Florentino Pérez y de los integrantes de la Junta Directiva, y dejó en claro que afronta esta etapa con expectativas de aprender y contribuir al crecimiento de la entidad.

"Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda", expresó el extenista.

La decisión se tomó durante una reunión de la Junta Directiva celebrada este miércoles. Nadal, identificado con el club y registrado como socio número 67.778, recibió el respaldo de las autoridades madridistas, que destacaron tanto su trayectoria deportiva como los valores que representa dentro y fuera de las canchas.

Desde el Real Madrid también manifestaron su orgullo por incorporar a una personalidad de semejante dimensión. "Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana, un referente del deporte español y mundial, pase a formar parte de nuestra Junta Directiva y contribuya, desde esta responsabilidad, al presente y al futuro de nuestro club", señaló el comunicado oficial.

Además, la institución resaltó las cualidades que acompañaron la extraordinaria carrera de Nadal: espíritu de superación, sacrificio, humildad, competitividad y respeto por sus rivales. Características que, según remarcaron, representan los valores con los que el club se identifica.

De esta manera, una de las mayores leyendas de la historia del tenis comenzará a transitar un camino diferente, lejos de las raquetas y más cerca de las decisiones institucionales. Rafael Nadal desembarca en la dirigencia del Real Madrid de la mano de Florentino Pérez y se prepara para aportar su experiencia y su identificación con una de las instituciones deportivas más importantes del planeta.