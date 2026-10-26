Kylian Mbappé asistirá a la entrega del Balón de Oro que se llevará a cabo hoy desde las 17 en Londres, según informó el periodista italiano Fabrizio Romano. La presencia del delantero nominado al galardón marcará un cambio de postura del Real Madrid, que volverá a tener representantes en la ceremonia después de dos ediciones sin concurrir.

Por qué el Real Madrid se había ausentado

La ausencia del club blanco comenzó en 2024, cuando decidió suspender a último momento su viaje a París al enterarse de que Vinicius Junior no recibiría el premio, pese a ser uno de los grandes favoritos. Finalmente, el galardón quedó en manos de Rodri, tras una temporada destacada del brasileño, que había sido clave en la conquista de la Liga y la Champions League.

Desde entonces, el Merengue tampoco envió representantes a la ceremonia de 2025. La decisión de volver este año pone fin a un distanciamiento que estuvo vinculado al malestar de la institución con la organización del premio y su enfrentamiento con la UEFA por la Superliga.

Kane y Lamine Yamal también estarán

Además, Romano anticipó que Harry Kane y Lamine Yamal también estarán presentes en la gala. Ambos figuran entre los candidatos al galardón, en una ceremonia que reunirá a algunas de las principales figuras del deporte.

Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro 2026

El fútbol mundial define este lunes quién se queda con el premio individual más prestigioso. La edición 2026 del Balón de Oro se entrega el lunes 26 de octubre en el London Palladium Theatre, en Londres, desde las 17 horas.

Es la primera vez que la ceremonia sale de Francia, en el año del 70.º aniversario del galardón. La sede es un homenaje al primer ganador, el inglés Stanley Matthews, en 1956. El premio lo organizan France Football y la UEFA.

Los 30 nominados al Balón de Oro masculino

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