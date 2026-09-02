El futuro de Lionel Messi abrió un interrogante que excede su retiro de la Selección Argentina y alcanza a los últimos años de su carrera profesional. Juan Román Riquelme imaginó qué podría ocurrir si el rosarino regresara al país y planteó una postura inesperada para preservar su vínculo con los hinchas.

Antes de explicar su teoría, Juan Román Riquelme sostuvo que ya no corresponde exigirle nuevos desafíos a Lionel Messi después de todo lo conseguido. "Creo que hay que agradecerle, mucho más. ¿Qué más le vamos a pedir, con todo lo que ha hecho? Ha cumplido con todo lo que soñaba y con todo lo que nosotros soñábamos", expresó el presidente de Boca.

Su admiración también quedó reflejada cuando intentó ubicar al rosarino dentro de la historia del deporte. Sin necesidad de cerrar la discusión sobre quién fue el número uno, Riquelme destacó su extraordinaria permanencia en la cima: "Sin dudas, no sé si será el mejor de todos los tiempos pero está ahí nomás. Nunca un jugador de fútbol pudo ser el mejor durante tantos años, es increíble".

La relación del público con el capitán atravesó diferentes momentos antes de convertirse en una admiración prácticamente unánime. Por eso, Lionel Messi merece disfrutar este reconocimiento sin nuevas presiones, según manifestó el dirigente: "Se merece todo el amor que los argentinos le están dando porque se rompió el lomo, sufrió mucho, al comienzo le costó ganar y al final lo consiguió todo. El de arriba fue justo con él y eso es maravilloso".

Al analizar su recorrido, Román recordó además una elección que considera fundamental para comprender la identificación del futbolista con el país. "Yo creo que él con lo que ha vivido en el Mundial ya me parece que se siente contento. Es único, es irrepetible. Lo ha tenido muy fácil para jugar para la Selección de España y eligió jugar con la camiseta de nuestro país", señaló sobre Lionel Messi.

La revelación más llamativa apareció al proyectar dónde debería continuar su carrera. En lugar de impulsar un regreso al fútbol local, el ídolo xeneize fue categórico: "Hay que dejarlo tranquilo y que juegue hasta que él no tenga ganas. Mejor que siga en Estados Unidos y que sea de todos los hinchas de todo el fútbol argentino".

Detrás de esa recomendación aparece el riesgo de que Lionel Messi quede identificado con una sola camiseta y comience a recibir cuestionamientos de las hinchadas rivales. La experiencia de Ángel Di María tras regresar al país funciona como antecedente de ese posible desgaste. Para Riquelme, mantener cierta distancia permitiría que el capitán conserve algo difícil de alcanzar: ser un símbolo compartido por todo el fútbol argentino.