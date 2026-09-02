Una conversación reservada acompañó a los jugadores argentinos durante el partido más importante del Mundial 2026. Tiempo después de aquella final contra España, Leandro Paredes decidió contar qué les había anticipado Lionel Messi y cómo esas palabras condicionaron emocionalmente al plantel.

Todavía movilizado por el retiro del capitán, Leandro Paredes puso el foco en la huella que dejó dentro del grupo y en el deseo que compartían sus compañeros. “Fue duro. Seguramente el legado de él va a quedar para siempre. Por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que se persiguen los sueños. Siempre queremos jugar al lado de él”, expresó sobre Lionel Messi.

Detrás de esa tristeza existía un dato que el equipo había mantenido puertas adentro. Antes de salir a disputar la definición del Mundial frente a España, el número 10 ya había hablado con sus compañeros sobre el futuro. No fue un comentario aislado: según explicó Leandro Paredes, el tema apareció en distintas charlas durante la competencia.

La decisión estaba tomada y Lionel Messi eligió comunicarla con sinceridad antes de jugar sus últimos minutos con la camiseta argentina. “Tomó una decisión que no queríamos que llegue. Lo habíamos hablado muchísimo con él. Fue sincero con nosotros. La final era su último partido. Tuvimos muchas charlas, pero duele por todo lo que significa para nosotros”, reveló el mediocampista.

Aquella confesión permite observar desde otra perspectiva lo sucedido durante la final y los festejos posteriores. Mientras los hinchas vivían el encuentro sin conocer la determinación del capitán, los futbolistas sabían que estaban compartiendo una jornada irrepetible. Cada abrazo y cada gesto tuvieron un significado que recién comenzó a comprenderse tras el anuncio público.

Cuando Lionel Messi confirmó su retiro mediante una carta en las redes sociales, Leandro Paredes optó por mantenerse en silencio. El volante entendió que su amigo necesitaba tiempo para procesar el cierre de una etapa extraordinaria y evitó contactarlo de inmediato. “No le quise mandar mensaje. Entiendo lo que tiene que estar pasando. Después hablaré”, explicó sobre su decisión.

La revelación no solamente expuso el secreto que acompañó al plantel durante la definición, sino también la intimidad de un grupo atravesado por una despedida inevitable. Aunque conocían su determinación, escucharla públicamente volvió definitivo aquel adiós y dejó a sus compañeros frente al desafío de continuar sin la figura que marcó una época en la Selección Argentina.