River y Lanús dejaron atrás las diferencias y llegaron a un acuerdo para definir cuándo jugarán los octavos de final del Torneo Clausura. Luego de varias idas y vueltas y distintas alternativas sobre la mesa, ambos clubes coincidieron en que el encuentro se dispute el lunes 23 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental. La programación todavía debe recibir el visto bueno oficial de la AFA, pero todo indica que esa será la fecha elegida.

La discusión tuvo varios capítulos. Desde Núñez pretendían jugar el viernes 20 de noviembre para evitar que la pausa por la fecha FIFA extendiera demasiado el tiempo sin competencia. En River todavía está presente el antecedente reciente: los 21 días que pasaron sin jugar antes del compromiso frente a Sarmiento de Junín terminaron siendo contraproducentes para el equipo, que sintió la falta de ritmo futbolístico.

Sin embargo, la posibilidad de trasladar el encuentro al lunes también representa una ventaja para el Millonario. El cuerpo técnico tendrá más tiempo para trabajar en la recuperación de varios futbolistas que arrastran problemas físicos y que podrían convertirse en piezas importantes para el inicio de los playoffs.

Del otro lado, Lanús también tenía sus motivos para no adelantar el compromiso. El Granate pretendía que el partido se disputara el domingo como mínimo, ya que esperaba recuperar a Allan Wlk, quien regresará de su convocatoria a la selección de Paraguay después de la fecha FIFA. Contar con el delantero era una de las cuestiones que el conjunto del Sur puso sobre la mesa durante las negociaciones.

Además, la programación debía contemplar otro acontecimiento importante del fútbol sudamericano: el sábado 21 se disputará la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, un encuentro que podía superponerse con la organización del calendario y la atención futbolística del fin de semana.

Finalmente, el lunes apareció como la alternativa que conformó a las dos instituciones. Lanús podrá disponer de Wlk después de su participación internacional, mientras que River ganará algunos días para recuperar futbolistas y preparar el cruce eliminatorio.

Entre los nombres que el Millonario espera recuperar aparecen Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza. También está el caso de Juan Carlos Portillo, quien podría volver a sumar minutos este sábado en el amistoso frente a Gimnasia La Plata, después de nueve meses de inactividad por una grave lesión de rodilla.

Con las posturas de ambos clubes conciliadas, solamente resta la confirmación oficial de AFA. Si no hay cambios de último momento, River y Lanús se enfrentarán el lunes 23 de noviembre a las 19 en el Monumental, con un lugar en los cuartos de final del Torneo Clausura en juego.