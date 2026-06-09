Florentino Pérez ganó las elecciones y apenas terminó la celebración comenzó la verdadera tarea: reconstruir un Real Madrid golpeado por dos temporadas sin títulos. Cuestionado por parte de los hinchas y señalado por los malos resultados recientes, el histórico dirigente recibió nuevamente el respaldo de los socios y ahora busca devolver al conjunto blanco a la cima del fútbol europeo.

La primera decisión fuerte llegó desde el banco de suplentes. El Real Madrid hizo oficial la salida de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, cerrando así una etapa que había comenzado a mediados de temporada tras la salida de Xabi Alonso. Aunque el exdefensor es una figura muy identificada con la institución por su pasado como futbolista y formador en las divisiones inferiores, los resultados no alcanzaron para sostenerlo en el cargo.

Durante su ciclo al frente del equipo disputó 28 partidos, con un saldo de 18 victorias, dos empates y ocho derrotas. Sin embargo, las eliminaciones en la Copa del Rey y la Champions League, además de perder la pulseada por La Liga ante el Barcelona, terminaron inclinando la balanza hacia un cambio de rumbo.

A través de un comunicado oficial, el club agradeció la labor del técnico salmantino y destacó su "lealtad, compromiso y profesionalidad" durante toda su trayectoria vinculada a la Casa Blanca. El mensaje dejó abierta la incógnita sobre si continuará ligado a la institución en otro rol o si su salida será definitiva.

La despedida de Arbeloa deja el camino libre para una de las grandes apuestas electorales de Florentino Pérez: el regreso de José Mourinho. El entrenador portugués, uno de los técnicos más influyentes de la historia reciente del club, aparece como el elegido para liderar la reconstrucción de un plantel que necesita volver a competir por todos los títulos.

Pero las novedades no terminan ahí. El mandatario también prometió un fichaje estelar para el próximo mercado de pases y entre los nombres que comenzaron a sonar con fuerza aparece el de Julián Álvarez, uno de los grandes objetivos para reforzar el ataque madridista.

En paralelo, otro argentino se encuentra bajo análisis. Franco Mastantuono, que alternó titularidades y suplencias durante la última temporada sin lograr consolidarse, deberá convencer a Mourinho durante la pretemporada. La nueva conducción deportiva evaluará si el juvenil continúa formando parte del proyecto o si una cesión aparece como la mejor alternativa para garantizarle continuidad.

Con Mourinho cada vez más cerca, un mercado que promete movimientos millonarios y varias decisiones importantes por tomar, el Real Madrid inició una nueva era. Florentino ya ganó las elecciones; ahora va por algo mucho más importante: devolver al gigante blanco a la cima del fútbol mundial.