Florentino Pérez obtuvo una victoria “Galáctica” por la presidencia del Real Madrid, la misma característica que intentará seguir dándole a la plantilla de la Casa Blanca después de una temporada sin títulos a pesar de la permanencia de figuras rutilantes.

El empresario se quedó con el 65% de los votos (21.741) contra el 35% de su opositor Enrique Riquelme que sólo logró seducir a 11.814 de los socios que acudieron las urnas.

Tal como se preveía en la capital española, las urnas no arrojaron sorpresas alrededor del club más poderoso del mundo, pero el acto eleccionario había que cumplirlo para ratificar el rumbo que fue puesto en discusión a partir de un desafío propio del titular de la Comisión Directiva.

Así, el Real apunta a seguir su camino de ostentación en el primer equipo, sosteniendo a Kylian Mbappé como faro, pero comprando fuerte en el mercado para intentar reconquistar Europa.

Además, el portugués José Mourinho iniciará su segundo ciclo como entrenador del primer equipo, abriendo interrogantes a la continuidad de muchos nombres, entre ellos la del argentino Franco Mastantuono.

Florentino Pérez volverá a contratar a José Morinho como técnico del Real Madrid, luego que ambos hayan compartido la Casa Blanca entre el 2010 y el 2013.

Renovación anticipada

Florentino Pérez tenía mandado hasta diciembre del 2029, pero como las críticas ante la falta de campeonatos del Real Madrid y un vestuario estallado por las internas en la última temporada habían sido feróces decidió anticiparlas para ganar legitimidad.

Con el poder renovado no habrá obstáculos para trazar el nuevo camino. Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries encabezan la nómina de nuevas contrataciones. Además, este martes se anunciará la oferta formal por una mega estrella a cambio de 150 millones de euros y en España se especula con que sería Michael Olise, actualmente en el Bayer Münich.