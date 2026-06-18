Un encuentro que no tuvo equivalencias terminó arrojando la primera desgracia del Mundial 2026. Ismaël Koné sufrió una terrible lesión en su pierna izquierda en la goleada 6-0 de Canadá a Qatar. En una acción desafortunada, el volante de 23 años recibió una dura entrada de Assim Modibo que terminó provocándole una fractura y movilizando tanto a sus compañeros como a sus rivales.

Rápidamente los futbolistas se dieron cuenta de lo ocurrido y rodearon a Koné, que se quedó inmóvil en el piso. En una de las repeticiones, se vio claro cómo tras la patada de Madibo, que vio la roja pese a mostrar una evidente consternación por lo sucedido, la pierna del jugador del Sassuolo estaba fuera de su lugar normal. Minutos después, los médicos retiraron al jugador en camilla y éste, mostrando signos de entereza, respondió con un saludo al público que lo ovacionaba mientras dejaba el campo.

Dedicatoria inmediata de sus compañeros

La desafortunada lesión de Koné ocurrió cuando el partido estaba 3-0 a favor de Canadá, pero luego cayeron tres goles más y en uno de ellos Nathan Saliba le dedicó el tanto alzando al aire la camiseta '8' de su compañero. El mediocampista, que justamente había entrado por el lesionado Koné, anotó de tiro libre el 4-0 transitorio y encabezó una celebración a la que se sumó el resto de los jugadores canadienses.