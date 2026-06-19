En el BC Place de Vancouver, Canadá goleó a Qatar 6 a 0 por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que lo dejó al local muy cerca de la clasificación después de lo que había sido la victoria de Suiza en el primer turno ante Bosnia, pero opacado por la gave lesión de Ismael Koné en el arranque del segundo tiempo.

El duelo reunió a dos selecciones con realidades distintas, pero una necesidad compartida: sumar de a tres. El conjunto canadiense, uno de los anfitriones de esta Copa del Mundo, aprovechó el respaldo y dio un paso firme hacia la clasificación. Del otro lado, Qatar quedó prácticamente eliminado y sufrió la expulsión de dos hombres de cara a la última fecha nada menos que ante los suizos.

Tan sólo 17 minutos demoró el dueño de casa en tomar ventaja en la calurosa tarde de Vancouver. Un buen desborde y centro por la derecha de la ofensiva terminó en un fuerte remate que forzó el rebote del arquero Abunada en el área chica, para el ingreso solitario de Larín que empujó al gol.

Entonado por el gol y el aliento de su público, el combinado local siguió atracando a pesar de la ventaja y a los 28, al regreso de la pausa de rehidratación, llegó al segundo tanto con la definición de Jonathan David. El 10 tomó una pelota que iba hacia el arco y en el rebote se elevó sobre su propio cuerpo. Con mucha repentización, el delantero sacó el remate de derecha que sacudió la red por el primer palo.

El primer tiempo sólo entregó buenas noticias para los canadienses ya que a los 33 minutos se quedó con un hombre de más por la expulsión de Al Amin. La decisión del juez chileno Cristian Reyes dejó muchas dudas, pero el VAR sólo corrigió el lugar de la sanción porque en primera instancia había señalado penal y las imágenes demostraron que el roce había sido afuera del área qatarí.

Como para abrochar su primera victoria en un Mundial, nuevamente Jonathan David se hizo presente en el marcador a los 44. El delantero llegó para emujar la pelota sobre la línea de gol y poniéndole a la primera parte cifras contundentes, casi indescontables para un pobre equipo qatarí como el de Julen Lopetegui.

No podía ser perfecto

Antes de los 10 minutos del complemento, una dura infracción de Madibo sobre Ismael Koné, dejó a Qatar con 9 hombres y al madiocampista local afuera del Mundial por la gravedad de la lesión. Uno de los pilares canadienses se queda afuera por lo que resta de competencia.

Conmovidos por la lesión de su compañero, los americanos ampliaron la ventaja con un gran gol de tiro libre de Saliba a los 19 del complemento. El festejo tuvo una dedicatoria muy especial al número 8 que alteró todos los ánimos.

Las diferencias continuaron ampliándose en el resultado y llegó el quinto del dueño de casa a los 30 con el gol en contra de Al Mannai.Con el tiempo cumplido, Davis llegó a su triplete personal en el partido y el sexto de su equipo para quedar bien perfilado de cara a la clasificación a los 16avos de final.

Formaciones

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Tajon Buchanan, Ismaël Koné, Ali Ahmed; Jonathan David y Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Qatar: Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye; Jassem Gaber, Assim Madibo, Issa Laye; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif. DT: Julen Lopetegui.

Cómo llega Canadá

El equipo dirigido por Jesse Marsch debutó con un empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, en un partido que tuvo un desarrollo cerrado y que recién se destrabó sobre el final. Canadá logró rescatar un punto gracias al tanto de Cyle Larin a los 78 minutos, evitando un debut con derrota en casa.

Más allá del resultado, el conjunto norteamericano mostró intensidad y momentos de buen juego, aunque todavía le falta precisión en los metros finales. Ante Qatar, tendrá una oportunidad inmejorable para sumar su primer triunfo y quedar muy cerca de los 16avos de final.

Cómo llega Qatar

El conjunto asiático, que fue organizador del Mundial 2022, viene de un debut con sabor amargo tras igualar ante Suiza en los minutos finales. Cuando parecía que se quedaba con una victoria valiosa, terminó cediendo el empate y dejó escapar dos puntos importantes en el arranque del torneo.

Con jugadores de experiencia como Akram Afif y Edmilson Junior, el equipo dirigido por Julen Lopetegui intentará dar el golpe ante uno de los anfitriones y recuperar terreno en un grupo que comenzó muy parejo.

Probable formación de Canadá

Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Luc De Fougerolles, Derek Cornelius, Richie Laryea; Ismaël Koné, Stephen Eustáquio; Tajon Buchanan, Liam Millar, Jonathan David y Tani Oluwaseyi.

DT: Jesse Marsch.

Probable formación de Qatar

Mahmoud Abunada; Ayoub Al-Oui, Pedro Miguel, Boualem Khoukhi, Homam Al-Amin, Issa Laye; Jassem Gaber, Assim Madibo; Edmilson Junior, Yusuf Abdurisag y Akram Afif.

DT: Julen Lopetegui.

Estadio: BC Place (Vancouver)

TV: D Sports

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

VAR: Juan Lara Luco (CHI)

Instancia: Fecha 2 – Grupo B

Con el grupo todavía abierto y muy parejo, el resultado en Vancouver puede ser determinante para el futuro de ambos en la Copa del Mundo, donde cada punto empieza a pesar cada vez más en la carrera hacia los 16avos de final.