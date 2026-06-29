La ausencia de Thiago Messi en el estadio durante el triunfo de la Selección Argentina frente a Jordania despertó todo tipo de comentarios entre los fanáticos. Mientras Antonela Roccuzzo acompañó a Lionel Messi desde un palco junto a Mateo y Ciro, muchos notaron que el hijo mayor del capitán no aparecía en la tradicional foto familiar posterior al encuentro.

Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron a la familia celebrando el triunfo albiceleste y especialmente el gol de tiro libre convertido por Lionel Messi, una de las grandes perlitas de la noche en Dallas. Sin embargo, la ausencia de Thiago rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios, que comenzaron a preguntarse por qué no había asistido al estadio.

Con el correr de las horas se conoció la razón. Thiago Messi viajó a Punta Cana para disputar la final del torneo juvenil MIC Football con la academia de Inter Miami. El joven futbolista tenía un compromiso deportivo con su categoría y por eso no pudo estar junto a su madre y sus hermanos alentando a la Selección.

¿Por qué no estuvo Thiago Messi vs Jordania?

El hijo mayor de Lionel Messi fue titular en el encuentro decisivo y participó de la consagración de las “Garzas”, que vencieron 3-0 en la final del certamen. Los goles del equipo estadounidense fueron convertidos por Roger Llaurado, Yohanne Calixte y Eleazar Guevara, en una actuación que confirmó el gran momento de la categoría juvenil.

Tras el partido, la cuenta oficial de la academia de Inter Miami difundió distintas imágenes de los festejos y una de las más comentadas fue la de Thiago Messi levantando el trofeo junto a sus compañeros. El juvenil apareció sonriente en plena celebración, mientras en paralelo la familia compartía desde Dallas las postales del triunfo argentino.

En el estadio, la Selección Argentina cerró la fase de grupos con una victoria por 3-1 ante Jordania. El tanto de tiro libre de Lionel Messi desató la locura de los hinchas y también la emoción de Antonela Roccuzzo, que reaccionó desde el palco junto a Mateo y Ciro.

¿Por qué no estuvo Thiago Messi vs Jordania?

Además de acompañar a la Selección, Antonela también siguió de cerca la definición del torneo juvenil. Desde sus redes sociales compartió imágenes de la consagración de Thiago Messi en el MIC Football, dejando en claro que estuvo pendiente tanto del partido en Dallas como de la actuación de su hijo en el Caribe.

Según trascendió, después de los festejos en Punta Cana, Thiago Messi regresará a Estados Unidos para reencontrarse con su familia. Mientras tanto, el plantel argentino retomará los entrenamientos pensando en el próximo compromiso frente a Cabo Verde, con la ilusión intacta de seguir avanzando en la competencia.