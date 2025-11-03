Thiago Messi cumplió 13 años: así fue la fiesta que organizaron Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

La familia Messi volvió a celebrar a lo grande. En Miami y rodeado del cariño de su familia, Thiago Messi cumplió 13 años y tuvo una fiesta tan especial como simbólica: la casa se tiñó de azulgrana para rendir homenaje a uno de los equipos que marcó la carrera de su papá, Lionel Messi.

El festejo se realizó el domingo 2 de noviembre y reunió a los amigos más cercanos del adolescente, además de sus hermanos Mateo y Ciro, que no se despegaron un segundo. La consigna fue clara: fútbol, diversión y mucho amor familiar. Como era de esperarse, el joven heredero eligió un cumpleaños temático del Barcelona, el club donde Lionel Messi brilló durante años.

Antonela Roccuzzo fue quien mostró las imágenes más tiernas del evento en sus redes sociales. “Que hermoso es celebrarte Thiagui. 13. Te amamos tanto tanto”, escribió la esposa del 10 junto a una serie de postales que dejaron ver la intimidad del festejo y el enorme cariño con el que la familia preparó cada detalle.

La decoración fue uno de los grandes atractivos. En una de las paredes principales se destacaba una gigantografía del Camp Nou iluminado durante un atardecer, acompañada por una camiseta del Barça personalizada con el nombre y la edad de Thiago. Como toque final, una torta espectacular: réplica del estadio en miniatura, con los colores del club y el número 13 en lo más alto.

El cumpleañero optó por un look deportivo con una camiseta verde flúo auspiciada por Spotify, mientras que sus hermanos eligieron conjuntos similares para sumarse a los juegos que organizaron sus padres. Entre una pequeña cancha de fútbol y un inflable rojo, los chicos pasaron una jornada repleta de risas y competencia.

Aunque la reunión fue íntima, las fotos rápidamente se viralizaron y despertaron ternura entre los fanáticos del astro argentino. Muchos celebraron el guiño del joven hacia el club catalán, símbolo indiscutible en la historia de su padre y en la memoria de los hinchas de todo el mundo.

De este modo, la familia Messi volvió a mostrar su costado más cálido y familiar, con un festejo donde el fútbol fue el hilo conductor y el amor, el verdadero protagonista. Thiago crece, pero el espíritu futbolero y el cariño por el Barcelona, que sigue intacto.