El platense Thiago Tirante confirmó este lunes su estupendo momento en el circuito al superar al español Martín Landaluce en el Masters 1000 de Cincinnati. Luego de dar el gran golpe al eliminar al serbio Novak Djokovic, el argentino saltó nuevamente a la cancha con la misión de ratificar su gran nivel y meterse entre los mejores del certamen.

Y lo hizo con un 7-6 (5) y 7-6 (4) en dos horas y 18 minutos. Pero el desarrollo del encuentro no resultó sencillo para el representante platense, especialmente en un primer set donde su rival europeo se adelantó rápidamente en el marcador con un quiebre. Sin embargo, Tirante mostró una fortaleza mental para recuperarse de la desventaja, ajustar sus golpes de fondo y equilibrar las acciones.

La paridad absoluta trasladó la definición de los parciales a los tie-breaks, instancias en las que el argentino impuso condiciones con autoridad para seguir avanzando. Cabe recordar que Tirante llegaba de vencer a Novak Djokovic que había pasado 10 años sin perder ante argentinos con 22 triunfos en fila.

Ahora, se metió a octavos por tercera vez en fila en este tipo de torneos, tras lo hecho en Canadá y en Roma. Por lo pronto espera por Rinky Hijikata o Jakub Mensik, por un lugar en cuartos de final.