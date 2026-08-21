En la noche del jueves se terminó el sueño para Thiago Tirante en el Masters 1000 de Cincinnati. El argentino cayó por 6-3 y 6-2 ante Arthur Fils en los cuartos de final del torneo estadounidense, y cerró una gran semana luego de llegar por primera vez a esta instancia en un certamen de esta categoría frente al francés, 21° del ranking ATP, que avanzó a semifinales donde enfrentará al italiano Flavio Cobolli.

El platense de 25 años y número 50 del mundo cayó luego de apenas 64 minutos de juego ante un rival que fue superior y le impidió hacer daño con el drive, su arma más poderosa. La primera manga tuvo un punto de inflexión en el octavo juego, ya que Tirante sacaba 3-4, 30-30 cuando cometió una doble falta que terminaría siendo muy costosa y le dio a Fils la chance de terminar quebrando para luego definir ese parcial con su saque.

Ya en el segundo set, Fils lograría inclinar la balanza desde el tercer game. El francés se hizo fuerte en la devolución y consiguió una ruptura temprana para luego continuar lastimando con su intensidad y explosividad en los golpes ante un Tirante con pocas respuestas ante la derecha del galo que volvió a ceder su saque en el quinto juego y quedó 1-5. Si bien pudo descontar, ya quedó muy lejos del 21° del mundo, que cerró el partido de manera firme con su servicio.

De esta manera, se termina otra semana positiva para Tirante a pesar de esta derrota. Luego de una buena performance en Montreal, el Masters 1000 de Cincinnati se transformó en el mejor torneo de su trayectoria profesional, que aún no tiene títulos ATP por fuera de las seis coronaciones en los Challengers. Su presente lo hace llegar con expectativa al US Open, último Grand Slam de la temporada, cuyo cuadro principal comenzará el domingo 30 de este mes y donde buscará ser una de las buenas noticias dentro de las raquetas argentinas.