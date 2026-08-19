Continuando lo que está siendo un año soñado, Thiago Tirante superó a Jakub Mensik y avanzó a cuartos de final del Masters 1000 de Cincinnati, su primera vez entre los ocho de un certamen de esta categoría. El argentino venció al checo, número 16 del mundo, por 5-7, 6-4 y 6-4, y se medirá a Arthur Fils en la próxima ronda.

En el inicio del encuentro, el primer set se resolvió por pequeños detalles. Ambos jugadores se mostraron sueltos a la hora de pegarle a la pelota y ninguno tuvo demasiados problemas con su servicio hasta el duodécimo game, en el que Tirante no estuvo preciso y lo pagó caro frente a un Mensik que no dejó pasar la única chance de quiebre que tuvo para llevarse esa manga por 7-5. El checo ya sabe lo que es vencer a un argentino, ya que a comienzos de este año se consagró en Auckland tras superar en el partido decisivo a Sebastián Báez (53°).

Sin embargo, la historia tomó otro rumbo desde el segundo set. La paridad de mantuvo, pero Tirante amenazó primero con una oportunidad de quiebre que finalmente no concretó. No obstante, la chance volvió a llegarle en el noveno juego y Karate Kid, con una derecha más suelta, esta vez sí pudo quebrar para definir el parcial a su favor con su saque.

El tercer set vio a un Tirante con mayor confianza dominar durante los primeros cuatro juegos desplegando grandes golpes ante un Mensik que flaqueó consecutivamente con su saque y se vio 0-4 muy rápidamente. A pesar de que el 16° del mundo logró recuperarse y descontar uno de los quiebres, el platense logró sostener la presión para terminar cerrando el cotejo con el 6-4 que materializó su primera presencia entre los mejores ocho de un torneo Masters 1000.

Otro triunfo clave para un Tirante que está en un presente inmejorable. Luego de su resonante victoria contra Novak Djokovic en segunda ronda, el platense logró bajar a uno de los candidatos de este certamen y superar lo hecho en el Masters 1000 de Montreal hace una semana, donde alcanzó los octavos de final. Ahora, su rival será el francés Arthur Fils, que bajó al australiano Alex De Miñaur, quinto preclasificado y se disputará con el argentino un lugar en semis.