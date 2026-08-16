Thiago Tirante escribió este sábado una de las páginas más importantes de su carrera profesional al derrotar a Novak Djokovic en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati. El platense, ubicado en el puesto 50 del ranking ATP, remontó un partido complejo y se impuso por 2-6, 6-4 y 6-4 frente al serbio, actual número 5 del mundo y uno de los tenistas más exitosos de todos los tiempos.

La victoria le permitió avanzar a los 16avos de final del certamen estadounidense, donde tendrá como próximo rival al español Martín Landaluce, otra de las jóvenes promesas del circuito.

Apenas selló el triunfo, Tirante no pudo contener la emoción. Se sentó en su banco, se cubrió el rostro con una toalla y dejó una dedicatoria especial en la cámara: escribió "Vamos Argentina" junto a un corazón, reflejando la magnitud de una victoria que quedará grabada en su carrera.

"Es el triunfo más importante de mi carrera", reconoció durante la transmisión oficial. Luego explicó cómo logró mantenerse competitivo en un escenario de máxima exigencia.

"Fue difícil manejar bien los nervios jugando en la cancha central ante una leyenda como Novak (Djokovic). Me ayudó mucho mi equipo para seguir empujando en los momentos difíciles", destacó el argentino de 25 años.

Uno de los puntos clave de Tirante ante Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati - Foto: Infobae

Una temporada de crecimiento y consolidación

El éxito frente a Djokovic no aparece como un hecho aislado. Tirante atraviesa una temporada de fuerte crecimiento que lo llevó a consolidarse dentro del Top 50 del ranking mundial, después de haber terminado 2025 fuera de los cien mejores tenistas del circuito.

Durante este año alcanzó los cuartos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, las semifinales del ATP 250 de Houston y los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, resultados que evidencian una evolución sostenida en torneos de alto nivel.

En Cincinnati ya había dado señales de su gran momento al superar en la primera ronda al británico Jan Choinski en un duelo maratónico de casi tres horas que se resolvió con tres tie-breaks.

Un golpe de impacto para el tenis argentino

La victoria sobre Djokovic representa uno de los mejores resultados de la carrera de Tirante y uno de los triunfos más resonantes para el tenis argentino en la temporada. Derrotar a un jugador con 24 títulos de Grand Slam y una trayectoria histórica refuerza la confianza del bonaerense de cara al tramo decisivo del calendario.

Ahora, el desafío será sostener el nivel mostrado ante el serbio para seguir avanzando en Cincinnati y consolidar su lugar entre los protagonistas del circuito ATP.

Estadísticas del partido entre Tirante - Djokovic por la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Ranking ATP de Thiago Tirante: 50° .

. Ranking ATP de Novak Djokovic: 5°.

Resultado: 2-6, 6-4 y 6-4 .

. Tirante ganó los últimos dos sets tras perder el primero.

Avanzó a los 16avos de final del Masters 1000 de Cincinnati.

Próximo partido del Masters 1000 de Cincinnati