La vida de Hernán Crespo atraviesa uno de sus momentos más felices. A los 51 años, el exdelantero de la Selección argentina anunció que volverá a ser padre y que espera una niña junto a su pareja, Antonella Silguero, de 33 años. La noticia llegó a través de una publicación que rápidamente despertó cientos de mensajes de cariño y felicitaciones.

La encargada de dar a conocer el embarazo fue la modelo, quien compartió una serie de fotografías junto al actual entrenador de Atlas de México. En las imágenes se los puede ver abrazados, intercambiando besos y sosteniendo una ecografía que confirmó la llegada de la nueva integrante de la familia. La pareja también reveló que se trata de una nena.

El mensaje elegido por Antonella estuvo dedicado especialmente a la beba que viene en camino y reflejó cuánto esperaron este momento. “El amor más grande y fuerte que existe. Bebita, no sabés cuánto te deseamos y cuánto te esperamos”, escribió en su cuenta de Instagram, acompañando las palabras con las postales de esta producción íntima.

Por su parte, Hernán Crespo no quiso quedarse afuera de la celebración y respondió con una declaración cargada de amor. “Nuestro sueño se vuelve realidad. Te amo y te admiro, amor de mi vida”, expresó el exfutbolista en los comentarios. Además, publicó una historia en la que aparece besando la panza de Antonella y compartió otra frase que resumió su felicidad: “Se me explota el corazón de la alegría. Después de una larga búsqueda, se agranda nuestra familia”.

La llegada de esta niña tendrá un significado muy especial para el entrenador, que ya es padre de Nicole, Sofía y Martina, las tres hijas que tuvo durante su matrimonio con la italiana Alessia Rossi. La relación con su anterior esposa duró 17 años y llegó a su fin en 2019. Ahora, Crespo se prepara para recibir a su cuarta hija y vivir nuevamente la experiencia de la paternidad.

En cuanto a su historia con Antonella Silguero, ambos comenzaron a salir en octubre de 2021, luego de conocerse mediante amigos en común. Con el paso del tiempo consolidaron el vínculo, comenzaron a convivir y decidieron mostrarse públicamente juntos durante el Mundial de Qatar 2022, cuando asistieron a la final que disputaron Argentina y Francia.

Lo que nadie esperaba de Hernán Crespo

Antonella, que se dedica al modelaje y también tuvo un emprendimiento de indumentaria, acompañó al entrenador en sus distintos desafíos profesionales en el exterior. La pareja compartió etapas en Qatar y Emiratos Árabes Unidos, siempre adaptándose a los cambios que implicó la carrera futbolística de Crespo. La llegada de su primera hija en común representa ahora un nuevo capítulo en ese recorrido.

Mientras continúa con su trabajo al frente de Atlas de México, el exgoleador disfruta de una noticia que trasciende cualquier resultado deportivo. A los 51 años, Hernán Crespo volverá a agrandar su familia y cumplirá, junto a Antonella, un deseo que ambos esperaban desde hace tiempo.