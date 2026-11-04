La temporada de Fórmula 1 tuvo una noticia muy especial fuera de las pistas. Charles Leclerc dejó Brasil y regresó a Mónaco para acompañar a su esposa, Alexandra Saint Mleux, en uno de los momentos más importantes de sus vidas: el nacimiento de su primera hija. La decisión modificó los planes de la escudería Ferrari de cara al Gran Premio de São Paulo, que se disputará este fin de semana en el circuito de Interlagos.

La pareja compartió la feliz noticia este miércoles 4 de noviembre a través de una publicación conjunta en Instagram. Allí confirmaron que la pequeña nació el martes 3 y revelaron el nombre elegido: Bianca. La presentación fue sencilla y estuvo acompañada por una imagen de prendas y pequeños zapatos de bebé, junto a una breve dedicatoria que rápidamente recibió miles de reacciones y mensajes de felicitación.

La llegada de la beba representa un acontecimiento muy esperado para el piloto monegasco, que había manifestado su intención de permanecer el mayor tiempo posible junto a su esposa durante las últimas semanas del embarazo. Aunque el calendario de la categoría atraviesa una etapa decisiva, Leclerc priorizó su vida familiar y viajó para no perderse el nacimiento de su primera hija.

Mientras tanto, en Ferrari tuvieron que reorganizar la actividad deportiva para el comienzo del fin de semana brasileño. El elegido para ocupar temporalmente el asiento del SF-26 será Dino Beganovic, joven piloto sueco que forma parte de la Academia de Ferrari y que actualmente compite en la Fórmula 2. Su participación está prevista para la primera sesión de entrenamientos libres del viernes.

Para Beganovic, de 22 años, no será una experiencia completamente nueva. Durante 2026 ya tuvo oportunidades de conducir una Ferrari en los ensayos de Barcelona y Austria. Ahora volverá a subirse al monoplaza de Maranello en un escenario de enorme exigencia, con la posibilidad de demostrar sus condiciones ante el equipo italiano.

La modificación también tiene relación con los planes originales de la escudería. Rafael Câmara, piloto brasileño que inicialmente aparecía como una alternativa para participar de la primera práctica, finalmente tendrá actividad con Haas, por lo que Ferrari recurrió a Beganovic para cubrir esa sesión y cumplir con el programa destinado a jóvenes talentos.

De esta manera, la ausencia de Leclerc estará limitada, en principio, al primer entrenamiento libre. La planificación contempla que el monegasco regrese a la actividad para la segunda práctica del viernes y continúe con el resto del Gran Premio de São Paulo. Por ahora, su participación en las actividades previas también está sujeta a los tiempos de su regreso desde Mónaco.

Así, mientras Charles Leclerc disfruta de sus primeras horas como papá junto a Alexandra y Bianca, Ferrari prepara su desembarco en Interlagos con Lewis Hamilton y Dino Beganovic al volante durante la primera sesión. Un fin de semana especial para el piloto, que tendrá un motivo mucho más importante que cualquier resultado deportivo para recordar esta fecha.