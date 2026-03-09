En un movimiento más que sorpresivo, São Paulo despidió a Hernán Crespo como entrenador a pesar de que el equipo está primero en el Brasileirão. Este lunes, el Tricolor comunicó la destitución del argentino, que cursaba su segunda etapa en el club paulista, mediante un comunicado oficial donde no aclara los motivos de la interrupción del vínculo.

"El São Paulo Futebol Clube anunció este lunes (9) la salida del entrenador Hernán Crespo. Los asistentes Juan Branda y Víctor López, los preparadores físicos Federico Martinetti y Leandro Paz, y el entrenador de porteros Gustavo Nepote también dejarán el club. Campeón paulista en 2021, Crespo comenzó su segunda etapa en el Morumbi en julio de 2025. Desde entonces, ha dirigido al equipo en 46 partidos, acumulando 21 victorias, siete empates y 18 derrotas (...) São Paulo le desea a Crespo y a su cuerpo técnico mucho éxito en el futuro", comunicó la institución en sus redes sociales, evitando dar detalles sobre el despido.

Pese al hermetismo, lo que trasciende es que la salida de Crespo sería por una mala relación con el plantel. Cuatro años después de su primer ciclo, regresó al Morumbi para sustituir a Luis Zubeldía, otro argentino, y comandó al São Paulo al octavo puesto en la liga. En las competiciones de copa, sin embargo, Valdanito se quedó corto: las duras eliminaciones en la Copa do Brasil contra el Athletico Paranaense y en Copa Libertadores contra la Liga de Quito le costaron varias críticas. Este 2026, el argentino dirigió en el Campeonato Paulista, donde fue eliminado por el Palmeiras en semis, pero sumó 10 de 12 puntos en el Brasileirão.