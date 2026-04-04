Tiger Woods anunció esta semana que se aparta temporalmente del golf para recibir tratamiento y centrarse en su salud, días después de sufrir un accidente automovilístico en la península de Florida, en los Estados Unidos.

El golfista, ganador de 15 campeonatos "major" aseguró en un comunicado: "Soy consciente de la gravedad de la situación en la que estoy. Me aparto por un tiempo para recibir tratamiento y centrarme en mi salud. Es lo necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera".

El estadounidense, además, afirmó: "Estoy comprometido a tomarme el tiempo necesario para regresar en mejores condiciones, más fuerte y con mayor claridad, tanto en lo personal como en lo profesional".

Woods llevaba consigo dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide, tenía los "ojos vidriosos" y caminaba con una muestra clara de fatiga extrema durante su arresto tras el accidente de tráfico, según revelaron el pasado martes las autoridades.

El informe detallado del arresto manifestó que Woods "sudaba fuertemente" pese a estar en un vehículo, un Ford F-150 blanco, con aire acondicionado, además de hablar de forma "inusual" con los oficiales y presentar las pupilas dilatadas.

La PGA, en un comunicado, expresó su apoyo al veterano y laureado deportista: "Woods es una leyenda de nuestro deporte cuyo impacto trasciende con creces sus logros en el campo. Pero, por encima de todo, Tiger es una persona, y nuestro enfoque está en su salud y bienestar".

Woods, que cumplió 50 años el pasado 30 de diciembre, está alejado de los campos desde 2024, recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y también de su séptima operación de espalda.

Sin embargo, había sondeado la idea de participar en el Masters de Augusta, el primer torneo "major" de la temporada que tendrá lugar la semana que viene (del 9 al 12 de abril), lo que hubiese marcado su retorno a la actividad profesional tras casi dos años de inactividad.

Más allá de lo estrictamente deportivo, Woods ejerce como presidente del Comité de Competición Futura del PGA Tour, un órgano que busca transformar el circuito de cara a 2027 para recuperar el interés de los aficionados y plantar cara al LIV Golf.