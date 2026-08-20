Por el cotejo de vuelta de los Octavos de final de la Copa Sudamericana, Tigre perdió 2-1 en su visita a Montevideo City Torque en el estadio Centenario. El Matador estaba obligado a ganar ante los charrúas, que se quedaron con el duelo de ida en Victoria por 1-0, quedando abajo en el global 3-1.

Con gol de Franco Pizzichillo, Montevideo City Torque se llevó la ventaja al otro lado del charco, en el partido de ida, y ahora tiene todo para sellar su clasificación a cuartos. El elenco que dirige Marcelo Méndez mostró un gran trabajo defensivo: tuvo a Franco Torgnascioli como una de sus figuras y aprovechó la única chance de gol que generó.

En la vuelta, golpeó primero el local., a los 38´Salomón Rodríguez quedó solo frente al arco y tras la salida del arquero, definió para el 1-0.

EL matador reaccionó rápido, apenas dos minutos posteriores, Valentín Moreno aprovechó una pelota viva en el área, y entre agarrones y defensores, definió fuerte arriba para el 1-1.

Antes del descanso, el City Torque volvió a ponerse en ventaja. A los 45´Benegas tiró un codazo dentro del área, el VAR llamó y el defensor vio la roja, penal para el local nuevamente Rodríguez desde los 12 pasos, puso el 2-1.

El elenco argentino, está con la necesidad de remontar y ganar en Uruguay, algo que ya hizo en los playoffs, cuando superó a Nacional 3-0 en el partido de ida. Los de Diego Dabove igualó la última fecha en el torneo local 0-0 ante Aldosivi, mostrando una floja imagen en ataque.

Para Tigre, un gol de diferencia lo llevaría a la definición por penales. El empate o la derrota lo dejan fuera de la competencia continental.

Formaciones

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

VAR: Gabriel González (ECU).

Estadio: Centenario de Montevideo.