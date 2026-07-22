La alegría por una victoria histórica podría transformarse en un problema disciplinario para Tigre. Luego de la goleada por 3-0 ante Nacional de Uruguay, por los playoffs de octavos de final de la Copa Sudamericana, el equipo de Victoria quedó en el centro de la escena por un festejo que ahora es analizado por la Conmebol.

El motivo fue la aparición de una bandera con la inscripción “Las Malvinas son Argentinas”, un mensaje que el club y sus hinchas exhibieron durante la celebración del triunfo en territorio uruguayo. La imagen rápidamente se viralizó y generó repercusión, aunque también abrió la posibilidad de una sanción por parte del máximo organismo del fútbol sudamericano.

La situación se asemejó al festejo que protagonizaron los jugadores de la Selección Argentina luego de vencer a Inglaterra en el Mundial, cuando mostraron una bandera con la misma referencia histórica. Sin embargo, dentro de las competiciones organizadas por Conmebol existen reglamentos específicos que restringen la exhibición de mensajes de carácter político, ideológico o reivindicativo.

Según el Código Disciplinario de la Conmebol, los clubes pueden ser sancionados por utilizar gestos, palabras, objetos u otros elementos que transmitan mensajes considerados políticos, ideológicos, religiosos, ofensivos o provocativos durante un partido oficial.

Dentro de las posibles sanciones aparecen multas económicas, cierre parcial o total del estadio, reducción del aforo, obligación de jugar encuentros a puertas cerradas, prohibición de disputar partidos en un determinado escenario, jugar en cancha neutral e incluso medidas deportivas más severas en casos considerados graves.

Además, el caso podría encuadrarse dentro del artículo 5.8.3 del Manual de Clubes de la Conmebol, que prohíbe la exhibición de mensajes políticos, religiosos, comerciales o conmemorativos durante actividades relacionadas con los partidos sin una autorización previa del organismo.

En este contexto, Tigre podría afrontar una sanción económica mínima de 8.000 dólares por tratarse de una primera infracción dentro de la competencia. En caso de reincidencia, la multa podría elevarse a 10.000 dólares.

La situación no es nueva en esta edición de la Copa Sudamericana. Durante el duelo entre Unión de Santa Fe y Palestino de Chile, hinchas del conjunto chileno también exhibieron una bandera con la leyenda “Las Islas son argentinas”, una imagen que incluso fue compartida por el propio club en sus redes sociales.

Ahora será la Conmebol la encargada de analizar el informe del partido y determinar si la bandera exhibida por Tigre representa una infracción al reglamento. Mientras tanto, el Matador disfruta de una victoria histórica que lo dejó cerca de los octavos de final, aunque con la posibilidad de recibir una sanción que podría empañar su gran noche continental.