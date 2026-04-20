El segundo Masters 1000 sobre polvo de ladrillo del año tiene definido el cuadro principal con una importante representación argentina. El Madrid Open 2026 tendrá al menos ocho representantes argentinos, con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como únicos tenistas nacionales preclasificados. Además, el santiagueño Marco Trungelliti buscará acceder desde la qualy para sumarse a la delegación que comenzará su participación en la Caja Mágica.

Sebastián Báez, ubicado 64° en el ranking, enfrentará a un rival proveniente de la clasificación. Los demás jugadores, excepto los ya mencionados, ya conocen a sus rivales para el debut en el torneo: Mariano Navone (45°) jugará contra el portugués Nuno Borges (49°), que eliminó a Etcheverry en Barcelona la semana pasada. En caso de avanzar se cruzaría con uno de los favoritos del torneo, Alexander Zverev, el número tres del mundo.

Navone, uno de los tres argentinos que levantó títulos en 2026.

Siguiendo con los cruces, Camilo Ugo Carabelli (57°) se enfrentará al experimentado Gael Monfils (200°) que transita su último año en el circuito ya que dejará el tenis a sus 39 años. Por su parte, Juan Manuel Cerúndolo (67°) se medirá con el alemán Daniel Altmaier, el platense Thiago Tirante (75°) tendrá un partido ante el local Roberto Bautista Agut (93°), otro que se retirará a fin de año y finalmente, Francisco Comesaña (105°) buscará sumar puntos para regresar al Top 100 en un difícil estreno ante el checo Tomas Machac.

Trungelliti, a un paso del main draw

El santiagueño de 36 años comenzó con el pie derecho su participación en la clasificación Masters 1000 de Madrid al vencer a Borna Gojo por 6-4 y 6-3, en una hora y 34 minutos. De esta manera, Trunge confirma su gran momento en la gira de polvo de ladrillo. El reciente finalista en Marrakech, primer favorito para acceder al cuadro principal, está solamente a una victoria de hacerlo. En la ronda final de la clasificación se medirá ante el local Daniel Mérida Aguilar.

Los enfrentamientos argentinos en el Madrid Open