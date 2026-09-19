Francisco Cerúndolo cumplió con su parte y puso a Argentina arriba en la serie ante Turquía por la Copa Davis. Después de una sólida victoria, el tenista argentino habló en conferencia de prensa y dejó en claro que jugar por el país tiene un significado completamente diferente a cualquier torneo del circuito.

“Acá hay muchos nervios, hay más presión, hay más emociones en juego”, reconoció Cerúndolo al referirse a la diferencia entre disputar una serie de Copa Davis y un torneo habitual. En ese sentido, destacó que cuando sale a la cancha no lo hace solamente por él: “Somos todo un equipo, somos todo un país, hay mucha gente atrás alentando”.

Fotos: Anahí Cárdena / Mejor Informado.

El argentino también habló de uno de los momentos más especiales que vivió antes del partido: el himno. “Todos desde chiquitos soñamos con jugar una Copa Davis para Argentina y cada vez que me toca hacerlo, salir a la cancha, sobre todo cuando estamos ahí en el himno todos juntos antes de arrancar a jugar, es muy lindo”, señaló. Y agregó que son “emociones únicas” que intenta controlar porque pocos minutos después comienza el partido.

Fotos: Anahí Cárdena / Mejor Informado.

Cerúndolo también resaltó el apoyo del equipo argentino y del público que colmó el Ruca Che. “Es un privilegio enorme saltar a la cancha un poco en representación de todo el resto”, afirmó, y explicó que tanto sus compañeros como el capitán Javier Frana y el cuerpo técnico trabajan en la misma dirección: “Todos estamos en el mismo lado, todos queremos ganar”.

Fotos: Anahí Cárdena / Mejor Informado.

El triunfo también tuvo detrás el desafío de manejar la presión. Argentina llegaba como favorita en los papeles por el ranking y el tenista reconoció que esa situación estaba presente. “Sin duda que tenía presión y tenía un poco de esa presión de ganar, no te lo voy a negar”, admitió Cerúndolo, aunque explicó que intentó abstraerse de las expectativas y afrontar el encuentro como uno más. “Hay que entrar a full desde la primera pelota como si fuera cualquier rival”, sostuvo.

Por último, el argentino destacó las condiciones que encontró en el Ruca Che y la cercanía con el público. “La cancha está impecable, es igual a cualquier otra del circuito indoor”, aseguró. También valoró que el estadio sea “muy compacto” y permita sentir a los hinchas cerca. Sobre el partido, contó que esperaba una reacción de su rival después del primer set y que tuvo que trabajar para sostenerse en los momentos complicados. “Sabía que el segundo iba a cambiar muchísimo”, explicó, antes de remarcar el mérito del turco en algunos puntos y la importancia de haber podido sacar adelante el encuentro.