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NOTABLE ACTUACIÓN

Tirante hace historia y jugará su primera final de ATP

El tenista platense derrotó al chileno Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6 y se clasificó a la definición del ATP 250 de Estocolmo. Será la primera final de su carrera en el máximo circuito 

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 13 de noviembre de 2026 a las 13:29
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Thiago Tirante, finalista histórico en el ATP 250 de Estocolmo

Thiago Agustín Tirante atraviesa una semana inolvidable en Suecia. El platense consiguió una enorme victoria frente al chileno Alejandro Tabilo por 7-5 y 7-6 y se metió en la final del ATP 250 de Estocolmo. De esta manera, alcanzó un nuevo hito en su carrera: disputará por primera vez una final del circuito ATP.

En un encuentro exigente y de mucha paridad, el argentino supo aprovechar los momentos determinantes. Se quedó con el primer parcial por 7-5 y, en el segundo, volvió a mostrar personalidad para resolverlo en el tie-break y cerrar el partido en sets corridos.

La victoria ante Tabilo le permitió dar un paso enorme en el certamen sueco y confirmar el gran momento que atraviesa. Con confianza, solidez y una destacada respuesta en los momentos de presión, Tirante se aseguró un lugar entre los dos mejores del torneo.

Una final histórica para el tenis platense

La clasificación representa un logro muy importante para el jugador de La Plata. Por primera vez desde que comenzó su recorrido profesional, tendrá la posibilidad de disputar una definición en el máximo nivel del tenis mundial.

Ahora, el desafío será ir por más. Tirante buscará coronar su gran semana con el primer título ATP de su carrera, en una oportunidad que puede marcar un antes y un después en su trayectoria.

El argentino espera por el ganador de la otra semifinal, que protagonizarán el estadounidense Taylor Fritz y el italiano Lorenzo Musetti. De ese encuentro saldrá el último rival que deberá enfrentar en busca de la consagración.

Tirante ya hizo historia en Estocolmo. Ahora tendrá una oportunidad única: levantar su primer trofeo ATP y sumar una conquista inolvidable para el deporte de La Plata.

Thiago Tirante, finalista histórico en el ATP 250 de Estocolmo

 

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