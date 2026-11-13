El 2026 de Thiago Tirante es inolvidable. Fue el año en el que logró, finalmente, la consolidación dentro de los 100 mejores tenistas del mundo. Además, se dio el lujo de eliminar a Novak Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, detrás de un deportista hay una persona. Y de ello habló el argentino recientemente.

La confesión en Estocolmo

Después de su clasificación rumbo a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo, el tenista de 25 años brindó una entrevista exclusiva y se refirió a su salud mental.

"Lo más importante para mí ahora mismo no es la victoria ni los buenos resultados, sino que estoy disfrutando jugando al tenis y volviendo a sentirme feliz. No he sido realmente feliz en los últimos dos años, pero ahora sí lo soy", reveló.

El sincericidio de Tirante sobre su realidad en el circuito: "No era feliz, lo importante era mejorar mi salud mental"

"Estoy empezando a comprender lo que significa el tenis y lo más importante para mí ha sido, sin duda, mejorar mi salud mental. Siempre he tenido talento para el juego, pero no me sentía bien mentalmente", agregó el nacido en La Plata.

Lo difícil de viajar solo

En esa línea, habló de lo duro que es trasladarse solo por todo el circuito. "Es muy difícil viajar solo en el Tour. Hay muchas cosas que la gente no ve, especialmente fuera de la cancha. Creo que la gente siempre piensa que estamos de vacaciones, pero vamos a muchísimos torneos, nos encargamos de los vuelos, los hoteles y todo eso", explicó.

"Es parte de nuestra vida, pero antes no me daba cuenta. Ahora sé que esta es mi vida. He pasado por muchos cambios en mi vida, porque soy un chico muy humilde de Argentina, donde crecí con mi familia", cerró.

Las críticas al ego de los tenistas

En críticas hacia el ambiente del circuito ATP, declaró: "No somos lo suficientemente buenos para hablar de esto entre nosotros, pero creo que muchos jugadores tienen un ego muy grande, lo cual es un gran problema para el Tour. Los mejores jugadores son personas muy reservadas y tienen su propio equipo".

"Es bastante difícil hablar de esto con otros jugadores. Quizás pueda hablar con jugadores argentinos, pero no con otros, porque no son tan abiertos. Soy una persona muy cálida, creo que los argentinos son así, pero no los jugadores europeos. Por eso, es muy difícil sincerarse con otros jugadores, porque no te dan la respuesta que necesitas", añadió.

Tirante vs. Tabilo: la semifinal en Estocolmo

Por lo pronto, el argentino buscará la final en Estocolmo. Se enfrentará en semifinales contra Alejandro Tabilo. El historial entre ambos cuenta con dos partidos en el circuito ATP. Si se suman los Challengers, son cuatro encuentros. Solo contando el máximo nivel del tour, el chileno lidera por 2 a 0. Si se contabiliza todo, marcha por encima por 4 a 1.