Concluido el certamen evaluatorio nacional, quedó definido este fin de semana paasado el plantel de arqueros que representará a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos. En la mpdalidad Recurvo masculino integrará el equipo albiceleste el neuquino Esteban Silva en la categoría U-21. La competencia interna se llevó a cabo en la Academia de Tiro con Arco (ATA) de La Plata con la participación de los 33 mejores exponentes del país, tanto en arco recurvo como compuesto.

Cabe recordar, que el oriundo de Plottier tuvo una gran performace el año pasado en los Juegos Panamericanos Junior que tuvieron por escenario a Asunción, la capital de Paraguay.

Además del neuquino, quedaron confirmadas las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y representante del Círculo Bahiense de arquería). Además, obtuvo su cupo Damián Jajarabilla quién asistiera a los Juegos Olímpicos de París en 2024 junto al entrenador Mauro de Mattia.

El nativo de Plottier Esteban Silva volverá a integrar elenco nacional con Alma Pueyo López tal como olcurrió en los Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Asunción del Paraguay el año pasado

La lista de seleccionados, por género y especialidad

Recurvo masculino

Esteban Silva (U21)

Damián Jajarabilla

Matías Noriega

Recurvo femenino

Alma Pueyo López (U21)

Wanda Arca

María Luisina Giúdice (U21)

Compuesto masculino

Iván Nikolajuk

Nelson Salinas

Lucas Garcés

Compuesto femenino

María Eugenia González

Guillermina González

Daniela Cheffer

Por consiguiente, serán doce los atletas que conformarán la lista de buena fe (tres por género y por especialidad, tanto recurvo como compuesto) de cara a la competencia que se llevará a cabo en el campo de tiro con arco del Hipódromo de Rosario, una de las sedes de los Juegos, junto a Santa Fe y Rafaela.