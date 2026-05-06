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Santa Fe 2026

Tiro con Arco: El neuquino Esteban Silva participará de los Suramericanos

El nativo de Plottier integrará la selección argentina de la disciplina en el certamen que se desarrollará en Rosario, junto a Santa Fe capital y Rafaela.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Martes, 05 de mayo de 2026 a las 21:16
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El neuquino Esteban Silva estará en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 representanto a la Argentina

Concluido el certamen evaluatorio nacional, quedó definido este fin de semana paasado el plantel de arqueros que representará a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos. En la mpdalidad Recurvo masculino integrará el equipo albiceleste el neuquino Esteban Silva en la categoría U-21. La competencia interna se llevó a cabo en la Academia de Tiro con Arco (ATA) de La Plata con la participación de los 33 mejores exponentes del país, tanto en arco recurvo como compuesto.

Cabe recordar, que el oriundo de Plottier tuvo una gran performace el año pasado en los Juegos Panamericanos Junior que tuvieron por escenario a Asunción, la capital de Paraguay.

Además del neuquino, quedaron confirmadas las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y representante del Círculo Bahiense de arquería). Además, obtuvo su cupo Damián Jajarabilla quién asistiera a los Juegos Olímpicos de París en 2024 junto al entrenador Mauro de Mattia.

El nativo de Plottier Esteban Silva volverá a integrar elenco nacional con Alma Pueyo López tal como olcurrió en los Juegos Panamericanos Junior que se realizaron en Asunción del Paraguay el año pasado

La lista de seleccionados, por género y especialidad

Recurvo masculino
Esteban Silva (U21)
Damián Jajarabilla
Matías Noriega

Recurvo femenino
Alma Pueyo López (U21)
Wanda Arca
María Luisina Giúdice (U21)

Compuesto masculino
Iván Nikolajuk
Nelson Salinas
Lucas Garcés

Compuesto femenino
María Eugenia González
Guillermina González
Daniela Cheffer

Por consiguiente, serán doce los atletas que conformarán la lista de buena fe (tres por género y por especialidad, tanto recurvo como compuesto) de cara a la competencia que se llevará a cabo en el campo de tiro con arco del Hipódromo de Rosario, una de las sedes de los Juegos, junto a Santa Fe y Rafaela.

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