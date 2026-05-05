Palmeiras renombra su estadio a Nubank Parque con votación popular

Palmeiras de San Pablo cambiará el nombre de su estadio, de Allianz Parque pasará a ser Nubank Parque, los hinchas del Verdao tuvieron la decisión a través de una votación en la que escogieron entre tres opciones: Nubank Arena, Parque Nubank o el elegido Nubank Parque. Esta elección duró desde el 10 de abril hasta el 30, en la que participaron medio millón de aficionados.



La inauguración oficial con el cambio completo será a fines de julio, donde el banco junto con el club presentarán los nuevos colores con el logotipo de la marca del banco brasileño. Este nuevo cambio traerá experiencias únicas para los hinchas del Palmeiras: antes del cambio oficial, quienes hayan votado tendrán su nombre exhibido en un espacio del estadio. Además, se agregará el espacio Nubank Ultraviolet Lounge, que tendrá una vista privilegiada al campo y Portão Nubank Ultravioleta, un nuevo acceso a palcos VIP con un novedoso diseño.



Si bien no hay números oficiales, se estima que el nuevo naming pagará una cifra cercana a los 10 millones de dólares al año. El antiguo acuerdo con Allianz, que había sido firmado en 2013, una cifra mucho menor, una inversión estipulada en 60 millones de dólares, pero a pagar a lo largo de 20 años, con pagos anuales de 3 millones de dólares, ajustados a la inflación durante todos esos años. Nubank por su parte pagará casi el doble con esta nueva asociación.



Este acuerdo busca profundizar la conexión entre el deporte, la música y los grandes eventos deportivos, asegurando su presencia en los momentos que más importan a las personas, tanto dentro como fuera de las gradas.