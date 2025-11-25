EL joven Sub 21 de Plottier, Esteban Silva, logró este fin de semana en Tucumán, tres nuevos podios en su gran año deportivo, consiguiendo el título nacional de Tiro con Arco al Aire libre.

El neuquino, que explotó este año a nivel internacional representando a Argentina en los Juegos Panamericanos Junior, tuvo su cierre el fin de semana con la medalla de oro en arco Recurvo, plateada en equipo mixto, y bronce en equipo masculino.

A lo largo del año, el neuquino hizo podios de todo tipo. En primer turno se presentó en los Juegos Panamericanos Junior en Asunción del Paraguay, donde se colgó la medalla de bronce a nivel individual. Posteriormente logró el tercer lugar del podio en los Juegos JADAR que se desarrollaron en Rosario y que tuvo a la delegación neuquina haciendo una buena participación. En Mar del Plata consiguió el título a nivel equipos por clubes junto a Oriana González, con quien también se colgó la plata en Tucumán.

La historia de Esteban está marcada por la disciplina y la resiliencia. En 2019 una afección cardíaca detectada durante un partido de básquet lo obligó a abandonar los deportes aeróbicos. La indicación médica fue clara: debía cambiar de actividad. Entre las opciones que le dieron apareció el tiro con arco, allí comenzó su destreza y aventura que hoy lo lleva a competir de forma nacional e internacional y lo entusiasma con participar de los Juegos de la Organización Deportiva Suramericana (Odesur) previstos para 2026; y el Panamericano en Lima, en 2027. Para llegar a lo más alto: Los Juegos Olímpico Los Ángeles 2028.

“El año más alto que tuve, en el poco tiempo que llevó en el alto rendimiento hace tres años que soy de selección. Súper contento por el crecimiento y afortunado por tener tantos logros” expresó Silva en su paso por Grito Sagrado, agregando además que “este año nos planteamos metas y objetivos y ser constante en los entrenamientos, pequeños ajustes que hizo la diferencia y que nos dio el salto de calidad”.

Medalla de plata para la dupla neuquina en Tucumán

Esteban integra el programa de becas Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres a través de la Secretaría de Deporte, Cultura y Gestión Ciudadana. Su proyección lo llevó además a ser seleccionado para Alentando el Deporte 2025, una iniciativa de Vista Energy y la Fundación Laureus destinada a impulsar la carrera de jóvenes talentos y fortalecer a las instituciones que promueven el deporte.

Con resultados brillantes, una historia inspiradora y un camino que recién comienza, Esteban Silva confirma que su arco sigue apuntando alto.