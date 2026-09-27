En medio del receso por la fecha FIFA, la Copa Argentina activa la expectativa del fútbol nacional desde las 17 con el duelo entre Boca y Racing en cancha de Rosario Central por los cuartos de final de la competencia más federal.

Andrés Gariano será el árbitro principal de un partido que estuvo en duda varios días a partir de la protesta de Vélez por la inclusión de seis jugadores extranjeros en la eliminatoria previa por parte del Xeneize.

El partido será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén Capital, desde las 16 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5, acompañado por una multitud en las tribunas copadas con hinchas de ambos equipos.

Futbolísticamente, Boca parte como amplio candidato ante un Racing de mala campaña en el presente Torneo Clausura 2026 y con la posibilidad latente de perder a Marcos Rojo, buscado desde Estudiantes de La Plata para reforzar el platel que jugará las semifinales de la Copa Libertadores.

El marcador central tendrá un partido aparte ante sus ex compañeros y con su actual entrenador Juan Pablo Vojvoda al borde de la destitución por los malos resultados en su corto ciclo.

Leonel Flores, convocado por Lionel Scaloni por primera vez, fue liberado desde AFA y sería titular en el equipo de Rodolfo Arruabarrena que también contará con Leandro Paredes, más allá que su físico se encuentra condicionado desde hace tiempo. El que se lo pierde es el arquero colombiano Álvaro Montero, de gira con la formación de su país que conduce Néstor Lorenzo.

En la vereda de enfrente, la Academia se ilusiona a partir de la recuperación futbolística de Adrián Maravilla Martínez y la energía extra en lo anímico que supone un clásico de esta exigencia.

Probables formaciones: Boca vs Racing

Boca:

Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco; Leonel Flores, Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Racing:

Facundo Cambeses; Mateo Martínez, Marcos Rojo, Gonzalo Escudero; Matías Zaracho, Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Ignacio Rodríguez, Gastón Lodico; Adrián Martínez, Tomás Conechny o Duván Vergara. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro:

Andrés Gareano.

Hora de inicio:

17

Estadio:

Gigante de Arroyito. Rosario.

TV:

TyC Sports.