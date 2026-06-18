Si algo distingue a los Mundiales del resto de las competencias es su capacidad para romper cualquier predicción. No importa cuánto indiquen los rankings, el valor de los planteles o los antecedentes: cuando rueda la pelota en la Copa del Mundo, siempre hay lugar para los batacazos.

La primera fecha del Mundial 2026 no fue la excepción. Mientras varios favoritos hicieron valer su jerarquía, tres resultados sorprendieron al planeta fútbol y demostraron que nadie tiene asegurado el triunfo en el torneo más importante del mundo.

El primer gran impacto llegó de la mano de Qatar. El seleccionado asiático, que venía de una experiencia para el olvido como anfitrión en 2022, logró rescatar un empate 1-1 frente a Suiza cuando parecía condenado a la derrota.

Sin embargo, la sorpresa más resonante de la fecha probablemente se produjo en el Grupo H. España, uno de los equipos señalados como candidato al título antes del inicio del torneo, chocó contra un muro llamado Cabo Verde.

La tercera sorpresa llegó en el cierre de la primera fecha. Portugal, liderado por Cristiano Ronaldo y repleto de figuras internacionales, parecía encaminarse a una victoria tranquila frente a República Democrática del Congo.

De hecho, los lusos golpearon rápido con un tanto de Joao Neves y daban señales de superioridad. Pero el conjunto africano no se resignó, jugó de igual a igual y encontró el empate antes del descanso gracias a un gran cabezazo de Yoane Wissa.

El 1-1 final fue celebrado casi como una victoria por los congoleños, que disputan su primer Mundial bajo la denominación de República Democrática del Congo.

Los tres resultados tuvieron un denominador común: selecciones que llegaron sin el cartel de favoritas lograron desafiar a equipos con mayor historia, jerarquía y experiencia. Una vez más, el Mundial recordó que las estadísticas y los pronósticos pesan mucho menos cuando llega el momento de jugar.

Con apenas una fecha disputada, la Copa del Mundo ya dejó en claro que las sorpresas están a la vuelta de la esquina. Y si algo enseñó la historia de los Mundiales es que estos primeros golpes suelen ser apenas el comienzo.