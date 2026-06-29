En el tercer Grand Slam del año, en Inglatgerra, los representantes argentinos varones arrancaron con el pie izquierdo y cerraron una jornada sin triunfos en Wimbledon. La marplatense Solana Sierra se convirtió en la única representante argentina en dar buenas noticias en el arranque del cuadro principal de Wimbledon, que marca el tercer Grand Slam de la temporada.

El primer criollo en salir a la cancha fue Marco Trungelliti (94°), que se enfrentó al estadounidense Martin Damm (106°). El santiagueño luchó durante casi cuatro horas, pero cayó en cuatro ajustados sets por 7-6(5), 6-7(5), 7-6(2) y 7-6(5).

Poco más tarde, Camilo Ugo Carabelli (59°) se midió con el español Daniel Mérida (84°) y el comienzo del partido generó ilusión. El argentino ganó el primer set 6-4 y en el segundo comenzó 5-0 arriba, hasta que sufrió una caída al engancharse el pie en el césped. De todas maneras, logró cerrar la manga 6-3, aunque con dificultades tras recibir asistencia, pero a partir de ahí se le hizo imposible jugar con normalidad. El español aprovechó la situación y se quedó con el tercer set por 6-2. Ya en el cuarto, comenzó ganando 3-0 y Carabelli tomó la decisión de abandonar el encuentro.

El tercer turno fue para Thiago Tirante (55°), que tuvo el desafío de enfrentarse con el húngaro Fabian Marozsan (53°). El platense estuvo errático en su estreno en Wimbledon y chocó contra una gran versión de su rival, que se impuso por 7-5, 6-3 y 6-4, sin recibir ningún quiebre, en poco más de dos horas de juego.

Por su parte, Sebastián Báez (57°) quedó a la orilla de la remontada ante Jan-Lennard Struff (74°). El bonaerense perdió los dos primeros sets, ganó los dos siguientes y en el decisivo comenzó con un break que lo dejó con un panorama favorable y llegó a estar 3-1 arriba. Sin embargo, el alemán reaccionó, igualó 3-3 y en los juegos finales fue superior para cerrar el partido por 7-5. Así, el encuentro terminó 6-1, 7-6(4), 4-6, 2-6 y 7-5 en favor del teutón tras tres horas de juego.

La jornada argentina se cerró con la derrota de Juan Manuel Cerúndolo (42°) frente al español Alejandro Davidovich Fokina (22°). El zurdo cayó 6-4, 6-4 y 7-6(2). Tras perder los dos primeros sets, llegó igualado a los últimos juegos del tercero, pero el español logró quebrarle el saque para ponerse 6-5 y quedar a un game del triunfo. Sin embargo, el argentino reaccionó de inmediato, recuperó el quiebre y llevó la definición al tiebreak, donde cometió varios errores y cedió dos puntos con su servicio para despedirse del certamen.

A última hora, ganó Solana Sierra

Solo Solana Sierra avanzó, mientras los demás cayeron en el primer día en Wimbledon

La marplatense Solana Sierra se convirtió en la única representante argentina en dar buenas noticias en el arranque del cuadro principal de Wimbledon, que marca el tercer Grand Slam de la temporada.

Sierra, actualmente posicionada en el puesto 56 del ranking WTA, logró superar a la húngara Anna Bondár con un ajustado marcador de 6-3, 5-7 y 7-5, en un partido que se prolongó por 2 horas y 37 minutos. Con este triunfo, Sierra avanza a la segunda ronda, donde se enfrentará a la estadounidense Coco Gauff.

La tenista argentina necesita realizar una destacada actuación en esta edición de Wimbledon, ya que defiende los octavos de final alcanzados en la edición anterior. En caso de ser eliminada pronto, podría descender más de 20 lugares en el ranking.

Mañana martes

La actividad argentina en Wimbledon continuará este martes con los partidos de Francisco Cerúndolo (18.º), Tomás Etcheverry (29.º) y Mariano Navone, quienes se enfrentarán a los españoles Jaume Munar y los italianos Lorenzo Sonego y Flavio Cobolli (9.º). Además, en el cuadro femenino, Nadia Podoroska se medirá ante la ucraniana Marta Kostyuk (12.º).